Caos en el Campeonato de España de contrarreloj por un fallo con el reloj: "Son las cinco y no se cómo he quedado"

El catalán Abel Balderstone (Caja Rural Seguros RGA) se proclamó este viernes campeón de España de contrarreloj al ser el mejor en la cronoescalada de Sierra Nevada, en la primera jornada de los Campeonatos de España de Ciclismo que se disputan hasta el domingo en Granada y su provincia.

Abel Balderstone fue de menos a más e hizo buena una extraordinaria segunda parte del recorrido para firmar el mejor tiempo en una dura cronoescalada de 14 kilómetros y 727 metros de desnivel acumulado por las carreteras de Sierra Nevada. El catalán, que con este triunfo logra su primer gran éxito deportivo, completó la crono con un registro de 29 minutos y 27 segundos.

La segunda plaza, a 22 segundos del ganador, fue para el también catalán David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team), quien partía como el gran favorito a la victoria al defender el entorchado nacional contra el crono alcanzado el pasado año. Completó el podio otro de los grandes aspirantes al triunfo, el madrileño Raúl García Pierna (Team Arkea ByB Hoteles), que entró en meta a 25 segundos del campeón.

La carrera se disputó con unas altas temperaturas que condicionaron el transitar de los ciclistas y provocaron la retirada del castellanomanchego Javier Romo (Movistar Team), víctima de un golpe de calor. También hubo cierta polémica e incertidumbre porque los últimos corredores compitieron sin referencia real de tiempos por un problema de la organización y al finalizar la carrera no se conocía el desenlace de la misma.

Incluso a Abel Balderstone se le asignó en principio un minuto más del real, aunque los jueces intervinieron e informaron a los corredores lo antes posible del tiempo final de cada uno y del desenlace de la competición.

La mayoría de los corredores se quejaron, pero el más claro fue Iván Romeo: "Estoy mareado todavía. No sé, que se aclaren, no puede ser así, es una vergüenza, que es un Campeonato de España. Llevamos aquí 40 minutos que no hemos ni comido ni nada. Le tengo mucho cariño a la Federación, pero es un despropósito. Luego nos quejamos de que no vienen corredores, pero a una semana del Tour yo podría estar haciendo altura y estoy aquí, y se te quitan un poco las ganas".

"Teníamos la referencia antes de que llegada García Pierna de que el mejor tiempo era de Romeo con 30:04. Luego ha llegado García Pierna con 29:52 y yo con 29:49. Nos dicen que se han equivocado y a Balderstone le han quitado un minuto del tiempo que le habían dado", señaló un desconcertado De la Cruz tras conocer la resolución del incidente.