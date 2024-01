Cañizares señala el único error que ha visto cometer a Ancelotti en una rueda de prensa: "Y grave"

El discurso de Carlo Ancelotti nada más terminar la final de la Supercopa de España frente al Barcelona fue uno de los momentos importantes del post partido.

Sus primeras declaraciones, prácticamente sobre el césped del estadio Al Awwal Park, en el micrófono de Movistar, fueron muy aplaudidas por los comentaristas de Tiempo de Juego de forma unánime, que valoraron tanto el tono como la forma, y lo más importante: sin querer hacer sangre contra el eterno rival: el Barcelona de Xavi Hernández, que sale muy tocado con un marcador como el de este domingo (4-1).

Incluso Josep María Minguella, comentarista habitual de los partidos del Barcelona, resaltó la calidad humana del técnico italiano: "Es muy bueno, es que es un buen hombre", algo que reforzó el madridista Manolo Sanchís: "Créeme, es muy buena persona".

Paco González se quedó con el detalle de no querer 'machacar' a Xavi Hernández: "Vas ganando y no haces sangre. Ha dicho que el marcador le parece hasta exagerado". Lama explicó que eso es porque 'Carletto' "es muy listo. Sabe lo que tiene que hacer para no ofender. Ha ganado otro título más y dice ¿de qué me vale pasar factura? De nada".

¿Se calienta alguna vez Ancelotti ante la prensa?

Paco González bromeó con que, si el contexto de las declaraciones post partido fuese el de la final de una Liga de Campeones y no la de una Supercopa de España, "lo mismo Ancelotti se calentaba... O igual ni con eso".

Lama le recordó al director de Tiempo de Juego que en varias Champions que Ancelotti tiene ganadas como entrenador del club blanco "no se ha calentado en ninguna". Y en ese momento, Santi Cañizares optó por recordar el único momento en que ha visto a Carlo Ancelotti, en nuestro país, subir el tono en una rueda de prensa.

ESCUCHA EL ARGUMENTO DE SANTI CAÑIZARES EN TIEMPO DE JUEGO SOBRE LA RUEDA DE PRENSA MÁS "GRAVE" DE CARLO ANCELOTTI

Audio





Cañizares aludió a la rueda de prensa en la que, a su juicio, es la única en la que "le he visto cometer un error". Se refirió a la comparecencia posterior al Valencia - Real Madrid de la temporada 2022-2023, en la que Vinicius acabó expulsado en un partido que Vinicius paró al escuchar que le llamaron 'mono' desde la grada.

Ancelotti, en aquella ocasión, defendió a ultranza al extremo brasileño y acusó al ambiente de Mestalla de racista: "Hablé con él (con Vinicius) durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No queria quitarlo porque el ambiente es racista. Nunca me ha pasado. Así no. Es inaceptable", denunció el entrenador.

"Estos episodios de racismo tienen que parar el partido. Es un estadio que insulta a un jugador por racismo y el partido tiene que parar. Y diría lo mismo si ganásemos 3-0, no hay otra manera. Han empezado a insultarle desde el primer minuto", prosiguió.

Y aunque posteriormente, Ancelotti se disculpó por sus duras palabras contra la afición de Mestalla, Manolo Lama le recordó a Cañizares que al italiano "le confundieron".

Carlo Ancelotti se abraza a Florentino Pérez tras la consecución de la Supercopa de España ante el Barcelona. EFE





Cañizares cree que aquel fue "un error grave, además. Es el único error que le he visto cometer", pese a lo cual, para el comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, "Ancelotti es un maestro en todo lo que traslada, es un señor del fútbol y es brutal. Sé que es buena persona y me gusta", finalizó.