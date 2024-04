Cañizares expone lo que le ha preocupado "de verdad" en el Real Madrid - Barça: "Xavi lo prometió"

El Real Madrid sentenció este domingo la Liga. Aunque ya tenía una ventaja muy clara al sacarle ocho puntos al Barcelona,el equipo blanco se llevó la victoria en el Santiago Bernabéu(3-2) ante el Barcelona, dejando la Liga ya completamente sentenciada al estar once puntos por encima, a falta de seis jornadas.

El partido empezó muy bien para los azulgranas, que se adelantaron con un gol de Christensen a la salida de un córner. Vinicius, de penalti, empató el partido después de una jugada de Lucas Vázquez y una falta de Cubarsí dentro del área que dejó alguna duda porque alguno entiende que es el madridista el que se deja caer, pero que Soto Grado vio muy claro.

La polémica del partido

En la primera parte se vivió la gran polémica del partido, cuando un córner sacado por Raphinha lo tocó Lamine Yamal en el primer palo y, cuando la pelota entraba en la portería blanca, Lunin se tiró y logró sacar el balón. Soto Grado acababa pitando córner, a pesar de que los futbolistas del Barcelona reclamaban que había sido gol. Después de unos minutos en los que el VAR revisó las imágenes, el partido continuó y el gol no subió al marcador.

Los jugadores del Barcelona hablan con el árbitro Soto Grado





En la segunda parte, y después de la grave lesión de De Jong justo antes del descanso, el Barça volvió a adelantarse con un gol de Fermín después de recoger un rechace de Lunin a disparo de Lamine Yamal. Y al minuto, un gran pase de Vinicius con su pierna izquierda lo remataba Lucas Vázquez llegando al segundo palo.

El partido parecía que iba encaminado al empate, un resultado que le valía al Real Madrid para mantener su distancia de ocho puntos a falta de dieciocho, pero en el minuto 92 Brahim logró abrirse hueco entre la zona central azulgrana, abrió a Lucas Vázquez y el pase del lateral hacia el segundo palo lo remataba Bellingham para dar la victoria y la Liga a su equipo.

Lunin intenta atrapar el taconazo de Lamine Yamal





Ter Stegen y Xavi, contra Soto Grado

Tras el partido, uno de los primeros en hablar fue Marc André Ter Stegen, que hizo una dura crítica a la Liga por no poseer la tecnología de gol para poder dejar claro si el disparo de Lamine Yamal había entrado o no. El alemán lamentó que, a pesar del dinero que mueve el fútbol, no haya esta herramiento para algo tan importante: “No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ángulo para chequearlo. Es una vergüenza para el fútbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza. Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos".

Otro que fue muy crítico con esa acción polémica fue Xavi Hernández. El técnico azulgrana, que ya 'rajó' del árbitro del Barcelona - PSG de las semifinales de Champions League por la tarjeta roja a Araujo, siguió la línea de Ter Stegen y afirmó que "Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima".

?? "Es una vergüenza"



?? Xavi muestra su enfado en rueda de prensa ante la ausencia de la tecnología de gol en @LaLiga



?? @marca



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 21, 2024





La crítica de Santi Cañizares a Xavi

Santi Cañizares quiso señalar las palabras de Xavi Hernández contra el árbitro del partido, Soto Grado. El ex portero criticó al entrenador azulgrana por no hacer lo que prometió: “Lo que me ha preocupado de verdad es que Xavi prometió no hablar de los árbitros. Ven´ñia ganando todos los partidos y no habló de los árbitros. En una semana ha perdido dos partidos y el protagonista y el culpable es el árbitro. Soy de la opiniónn de que un entrenador se puede quejar elegantemente pero decir que no vas a hablar de los árbitros y hablar de ellos cuando pierdes, te hacer perder credibilidad. Aunque lleves razón, la gente te dice ¿ese es el análisis que haces de los partidos contra PSG y Real Madrid?”

