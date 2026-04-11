Cañizares estalla contra la falta de ambición del Valencia: "Qué tristeza que nos valga el empate"

El Valencia visitaba al Elche en la jornada 31ª de LaLiga. Un partido que los ches comenzaban en la 14ª posición con 35 puntos y los ilicitanos en la 18ª con 29 puntos y marcando el descenso. Con una victoria los locales se quedaban a solo 3 unidades de los visitantes, por lo que se trataba de un encuentro con mucho en juego.

En la retransmisión del partido en Tiempo de Juego, le han preguntado a Santiago Cañizares, exjugador de ambos equipos, si firmaba el empate y la respuesta de este, apelando a su sentimiento valencianista, ha dado que pensar. Cañizares ha mostrado su profunda decepción con la situación actual que atraviesa el Valencia. Cree que la conformidad se ha instalado en la entidad, hasta el punto de que un empate se considera un "buen resultado". "Qué tristeza, qué tristeza", lamentó en directo ante Paco González, reflejando la que considera "la realidad de hoy" del equipo.

LaLiga Así marcha la clasificación de LaLiga.

Una crítica a toda la estructura del club

La crítica del exguardameta se extiende a todos los estamentos del club. Cañizares ha señalado que, en momentos en los que el equipo "ha podido estar cerca de zona europea", ha faltado un liderazgo firme. Según sus palabras, "ni presidente que no habla, no se le conoce la voz, ni director general, ni director deportivo, ni entrenador, ni jugadores, han dado un paso hacia adelante".

Para Cañizares, esta falta de autoexigencia interna invalida cualquier aspiración mayor. Considera que sin esa presión "el objetivo es quedarse en Primera división", lo que a su juicio es la raíz de su decepción. El exportero insistió en que la meta debería ser mucho más alta: "Es Europa, como mínimo, el objetivo de este club". Por ello, concluyó, hablar de cotas mayores "es absolutamente vano".

canales de whatsapp