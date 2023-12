El partido que disputaban este domingo en el Nuevo Los Cármenes el Granada y el Athletic Club, correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga en Primera División, ha sido suspendido después de que uno aficionado presente en la grada sufriese una parada cardiorrespiratoria y falleciese.

En el minuto 17, el colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias detuvo en encuentro, en el que los vascos mandaban gracias a un gol de Iñaki Williams en el minuto 6 (0-1), al ser advertido de que uno de los aficionados presentes en el estadio estaba siendo atendido por los servicios de emergencia.

El personal médico le practicó ejercicios de reanimación y finalmente el espectador fue evacuado, mientras los dos equipos valoraban la posibilidad de que el partido fuese suspendido. Finalmente, el aficionado falleció. Así se anunciaba la suspensión del choque.

El análisis de Santi Cañizares

Una vez conocido el fatal desenlace, el exguardameta y actual comentarista de Tiempo de Juego, Santiago Cañizares elogió el comportamiento de la afición de El Nuevo Los Cármenes que aplaudió la decisión de suspender el choque.

"Lo que más me ha gustado, dentro de la desgracia, ha sido la reacción del público del Granada", apuntó Cañizares, ya que "es muy fácil, que dentro de un colectivo tan grande, haya mucha gente que con el poder de un silbido, enfadado porque se suspenda un partido", se hubiera propagado por todo el estadio "porque yo lo que he venido es a ver es un partido y lo demás me da igual".

El exportero se sintió orgulloso de que "ni esa minoria" optó por silbar: "El aplauso de todo el mundo me ha dejado muy tranquilo porque, por encima de las ganas de ganar, tenemos algo de cabeza y humanidad".

Los jugadores del Granada, tras el parón del partido ante el Athletic por el fallecimiento de una persona en la gradaEFE

Paco González preguntó al propio Cañizares que si él, durante su etapa como futbolista profesional, había vivido alguna situación semejante a lo ocurrido este domingo en Granada y dejó un duro mensaje: "He visto muchas atenciones urgentes en una grada y ni siquiera se ha parado un partido y muchas habrán acabado mal y no me he enterado, y con esto te digo todo".

Además, el comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE valoró positivamente que en "2023 estas cosas se miran desde otro prisma que el de hace 10 años y yo hace que me retiré mucho más de 10 años".

"Las cosas se han cambiado, y ya no importa si el Athletic iba ganando, si el Granada iba perdiendo o si hay problemas con el calendario", sentenció el exguardameta internacional.

Declaraciones del director general del Granada

Alfredo Pérez, director general del Granada, atendió a los medios para dar a conocer los datos que conocían de lo sucedido y confirmó que tuvieron un total de tres atenciones.

Además de la persona fallecida, otra persona sufrió un mareo y otra recibió un golpe en la cabeza que le dejó "algo inconsciente".

"Fue un paro cardiaco y desgraciadamente no han sido capaces de reanimarles. Es una desgracia que nos ha tocado vivir", comentó García Amado.

Sobre la reanudación del choque, dijo que "va a depender de LaLiga y la Federación". "Por nuestra parte hay total predisposición a buscar una fecha. No lo sabemos y es lo que menos nos preocupa. No hay nada descartado, pero no tiene pinta de jugarse mañana", finalizó.

El Athletic lamenta lo ocurrido

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, además de hablar con los diferentes medios, también mandó un mensaje a través de los canales oficiales del club vasco.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del aficionado del Granada. Ha sido una pena que el partido se suspendiera, pero no hay nada más importante que la vida", apuntó

"Estamos en conversaciones con el Granada, LaLiga y el estamento arbitral para encontrar una fecha para reanudar el encuentro", valoró Uriarte sobre la fecha de la reanudación del partido.