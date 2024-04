La canción de Paco González creada con Inteligencia Artificial que quiere llevar a Eurovisión

Todos los fines de semana, la Inteligencia Artificial tiene un pequeño espacio en Tiempo de Juego donde Óscar Blanco 'Whopper', compañero del Grupo Risa, nos presenta las creaciones que ha realizado durante la semana.

Durante la primera hora del programa de este sábado, en la previa de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca que comenzará a las 22.00h en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, 'Whopper' nos ha traído una serie de canciones creadas desde cero por la IA. En el siguiente audio podrás escuchar íntegra la sección con todas esas canciones.

Audio

ABBA

Siguiendo con la temática musical, este sábado 6 de abril se celebra un hito histórico: 50 años de la victoria del grupo musical ABBA en Eurovisión.

Coincidiendo con este aniversario, ABBA ha reeditado su álbum 'Waterloo', el segundo que lanzó el grupo y uno de los más famosos de su carrera al contener el tema homónimo que hace 50 años los convirtió en estrellas mundiales por su victoria en el Festival de Eurovisión.

Universal Music ha informado de que a partir de esa fecha el que fuera el segundo trabajo del cuarteto sueco ha vuelto a ver la luz en varios formatos, empezando por un doble LP de vinilo masterizado a media velocidad (45 RPM) por Miles Showell en Abbey Road Studio.

Otro de los formatos es una caja de edición limitada que añade al anterior material los tres singles de vinilo lanzados originalmente por el sello Polar Music en 1974.

Formada en 1972 por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid "Frida" Lyngstad, ABBA (el resultado de unir las iniciales de los nombres de sus cuatro integrantes) se convirtió en una de las bandas de mayor éxito mundial con temas como 'Mamma Mia', 'The Winner Takes It All' o 'Dancing Queen'.

Se cumplen 50 años desde que ABBA ganó Eurovisión con la canción WaterlooCordon Press

Eurovisión

Se da la circunstancia que este año 2024 el Festival de Eurovisión se celebrará en el país natal de ABBA, Suecia, concretamente en Malmö. La cita será el sábado 11 de mayo, aunque durante toda la semana se podrá ver a los artistas sobre los escensarios con la disputa de las semifinales el 7 y el 9 de mayo. Será en esta segunda semifinal donde veremos al dúo Nebulossa, representante de España, interpretando la canción 'Zorra'.

Y al Festival de Eurovisión hizo referencia Paco González cuando escuchó la canción creada por la IA. Todo comenzó con unas directrices dadas por Paco y a partir de ahí se generaron dos canciones.

Los deseos de Paco González era crear una canción con una música disco de los 80. Que fuera interpretada por una voz femenina. Tenía que tratar de una persona de ciudad que tiene la necesidad de irse a vivir al rancho con vacas, y concretamente ese rancho está situado en Montana. Esa persona es llamada Fran o Paco, tiene que estar vestido de cowboy, y además tiene una Ford Range y en el rancho también tiene que haber caballos. Podrás escuchar la citada canción en el audio que aparece justo a continuación.

Audio

El presentador del programa líder de la radio deportiva española de los fines de semana no ocultó su sorpresa por esa canción: "Estoy alucinando. En menos de 3 minutos, dos canciones".

"Me presento yo a Eurovisión con esto. Generan de la nada...", llegó a asegurar Paco González una vez escuchadas las canciones generadas por la IA.

