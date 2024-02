La opinión de Paco González sobre 'Zorra', la canción que España llevará a Eurovisión: "Nunca..."

Nebulossa se ha alzado este sábado con la victoria de la tercera edición de Benidorm Fest y, por consiguiente, será quien represente a España en la gran final de Eurovisión 2024 que tendrá lugar en mayo en Malmö (Suecia).

El dúo alicantino y su tema 'Zorra' han conquistado el triunfo con un total de 156 puntos, en una final en la que ha hecho suyas las mejores votaciones del jurado profesional y el televoto, por delante de St. Pedro, con 139 puntos, y de Angy Fernández, con 128. El resto de aspirantes han quedado clasificados en el siguiente orden: 4) Jorge González, con 124 puntos; 5) Almácor, con 99 puntos ; 6) María Peláe, con 86; 7) Sofía Coll, con 73, y 8) Miss Caffeina, con 59.

Tras dos semifinales previas a las que concurrieron un total de 18 participantes, el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) ha acogido esta final que ha contado con actuaciones como invitados de Abraham Mateo, Camela y Ruth Lorenzo, quien además ha ejercido de conductora junto a Marc Calderó y Ana Prada.

Como han sido las votaciones

El jurado profesional, del que depende el 50% del peso de las valoraciones, ha repartido así sus puntos: St. Pedro y Nebulossa (empatados con 86), Angy Fernández (63), Almácor (51), Jorge González (49), María Peláe (41), Sofía Coll (29) y Miss Caffeina (27).

El jurado demoscópico, integrado por 350 personas elegidas por cuestiones de edad, género y territorio, ha votado de la siguiente manera: Jorge González (40), Angy Fernández (35), Nebulossa (30), St. Pedro (28), María Peláe (25), Sofía Coll (22), Almácor (20) y Miss Caffeina (16). Por último, el televoto de los espectadores ha concedido así sus puntos: Nebulossa (40), Jorge González (35), Angy Fernández (30), Almácor (28), St. Pedro (25), Sofía Coll (22), María Peláe (20) y Miss Caffeina (16).

¿Quiénes son Nebulossa?

María Bass (55 años) y Mark Dasousa (47 años) conforman el dúo que representará a España en Eurovisión. Son naturales de Ondara (Alicante) y forman pareja sentimental y artística. Se conocen desde hace años, de hecho ella fue canguro de él cuando eran jóvenes, y tienen dos hijos y una peluquería.

Conocidos en el mundo de la música son unos de los productores más reconocidos de la Comunidad Valenciana. Ya probaron suerte en 2022 en 'Una voce per San Marino', la selección que el país organiza para elegir a su representante en el concurso, pero no estuvieron ni cerca. Este sábado en Benidorm triunfaron y su tema Zorra, un synth-pop ochentero que habla del empoderamiento de la mujer de cualquier edad y condición será la voz de España en Eurovisión.

En la imagen el grupo Nebulossa. EFE





Claves del festival

El Festival 2024 de Eurovisión se celebrará el sábado 11 de mayo en Malmo (Suecia). España tiene garantizado el pase a la final al formar parte del conocido como 'big five', el grupo de países que más dinero ponen para organizar el concurso. Ahora la clave está en si la canción podrá cantarse como tal o habrá que cambiarla.

En la normativa del evento se especifica que no pueden utilizarse connotaciones políticas ni palabras malsonante y aunque el término zorra habla de empoderamiento y para nada es un insulto, debe ser aprobado por las bases del concurso. Si no, habrá que usar otra palabra. Otras de las reglas son la prohibición del uso de elementos externos como el autotune o cualquier ayuda electrónica.

Nebulossa ha vencido en la gala final del Benidorm Fest celebrada este sábado en la localidad alicantina. EFE





La opinión de Tiempo de Juego

"A mí me mola", ha empezado diciendo Paco González sobre la canción antes de bromear con que María Bass se parecía a Bárbara Rey en el vídeo. "Si ella con 55 años es vieja, yo que tengo 57 soy...", ha añadido el director de Tiempo de Juego. "A mi me parece un pelotazo", ha apuntado antes de reconocer que el problema de los representantes españoles puede estar en la voz.

Y es que se trata de una semana muy exigente en la que Nebulossa van a tener que hacer muchos shows, ensayos y entrevistas y cantar su tema en varias ocasiones y eso puede perjudicarles. "Que no haga muchas pruebas ni cante mucho", ha añadido Germán Mansilla.

A continuación han vuelto a hablar del tema y han ensalzado que se trata de una canción con una palabra muy reconocida para la gente y que consiguió que todo el público la coreara en Benidorm durante sus actuaciones: "Creo que en Eurovisión no me ha interesado una canción nunca en mi vida salvo esta. Todas me han parecido una boñiga... esta es festivalera", ha finalizado Paco González.

