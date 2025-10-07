El Camp Nou tendrá que seguir esperando

El Barcelona ha anunciado que el partido del sábado 18 de octubre ante el Girona, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, también se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys al no haber obtenido aún los permisos necesarios para reabrir el Spotify Camp Nou.

El club ha indicado que "espera recibir próximamente la licencia de primera ocupación de la fase 1A", con un aforo provisional de 27.000 espectadores, pero trabajará con el objetivo de regresar al estadio una "vez obtenida la licencia correspondiente a la fase 1B", que ampliará el aforo hasta los 45.000 espectadores.

Edu Badía Imagen del interior del Camp Nou a 23 de septiembre

El Barcelona ha indicado que este objetivo se fundamenta en que el retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B, que el aforo del Lluís Companys permite generar unos ingresos superiores y compensar así los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadio Johan Cruyff, y otorga más días para realizar tests operativos.

Antes de regresar al Spotify Camp Nou, la entidad azulgrana debe resolver las enmiendas del Ayuntamiento de Barcelona para cumplir con los requisitos de seguridad necesarios.

En este sentido, la entidad ha informado de que "sigue trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura" del estadio y "mantiene un contacto permanente con el Ayuntamiento de Barcelona con el fin de poder llevar a cabo las inspecciones pertinentes en los próximos días".

Además, el club ha indicado que, a partir del partido contra el Girona, la gestión del aforo se realizará mediante un sistema de pase que se aplicará hasta el final de la temporada, y cuyos detalles se explicarán próximamente.

El Estadio Olímpico Lluís Companys ya fue la sede de los partidos que el primer equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25), y este curso ya ha albergado los encuentros contra la Real Sociedad y el París Saint-Germain.

El club catalán ya había confirmado el recinto olímpico como la sede para albergar el encuentro de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones contra el Olympiacos griego, el martes 21 de octubre.

Los próximos compromisos del Barcelona como local serán el domingo 2 de noviembre contra el Elche, el fin de semana del 22 y 23 de noviembre contra el Athletic Club, y el fin de semana del 29 y 30 de noviembre contra el Alavés; todos ellos en LaLiga y todavía sin una sede confirmada.