El calvario de Jesús Navas que le obliga a colgar las botas en diciembre: "No puedo más"

El Sevilla vive tiempos convulsos. Inmerso en una crisis económica, con el menor límite salarial de Primera, y deportiva, el equipo roza los puestos de descenso, la afición sueña con recuperar la tranquilidad de hace años, mientras se agarra a cualquier atisbo de esperanza para volver a ilusionarse.

Uno de esos motivos era la posibilidad de que Jesús Navas, el gran capitán, alargara su carrera hasta final de temporada y esperara unos meses para colgar las botas, pero el sevillano ha descartado la opción en una entrevista en Canal Sur Radio: “No puedo más, lo tengo decidido”, ha confirmado este miércoles.

Y es que Jesús Navas está haciendo un esfuerzo increíble en sus últimos meses como futbolista para dar vida al Sevilla. Suyo fue el gol ante el Getafe el pasado sábado que daba la primera victoria en Liga al equipo y lo sacaba del descenso. Luego tras el encuentro se confesaba y reconocía que tenía tremendos dolores en la cadera que no le dejaban ni jugar con su hijo.

El capitán nunca se ha quejado ni ha levantado la voz, pero ya no puede más. Dejó la Selección Española tras ganar la Eurocopa y el 31 de diciembre colgará las botas en el club de su vida: "Llevo con esta situación cuatro años. Es un desgaste, cada vez va a más, cada vez más continúo, más intenso. Es complicado, cuando completas el partido, llevas dos o tres días que no puedes andar, que se hace complicado. Para mí era un reto muy grande estos seis meses, quería estar con el equipo. Ojalá pueda llegar hasta diciembre, porque cada partido empieza a ser difícil”, desvelaba. "En esta última semana, durante dos días no he podido ni andar".