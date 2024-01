El "cállate la boca" de McEnroe durante la entrevista a Alcaraz que provoca la carcajada de la pista

El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, regresó a la pista Rod Laver Arena, después de dos años, con una importante victoria sobre el francés Richard Gasquet por 7-6(5), 6-1 y 6-2, en la primera ronda del Abierto de Australia.

El murciano, que cerró el choque en dos horas y 22 minutos, se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Lorenzo Sonego, que se impuso al británico Daniel Evans por 4-6, 6-6 (8), 6-2 y 7-6 (4).

Carlos Alcaraz celebra un punto ante GasquetEFE

Al término del encuentro, fue entrevistado por el extenista estadounidense John McEnroe donde valoró su debut en Melbourne: "Siempre es bonito estar aquí. No tuve grandes recorridos cuando jugué aquí, pero hoy me he sentido muy bien. Conforme los sets fueron pasando, fui jugando mejor".

Durante esa entrevista se vivió una anécdota muy divertida cuando un aficionado desde la grada llamó la atención de Alcaraz, y fue entonces cuando el mismo McEnroe no dudó en decir, en un claro español: "Cállate la boca".

Momento que provocó la carcajada de toda la pista, incluido al propio Alcaraz que tardó un poco en contestar la pregunta de su interlocutor. Tras esta anécdota, muchos seguidores se han acordado del "Anda pa'allá bobo" de Leo Messi durante el Mundial o el "respeta a la gente" de hace unos días de Sergio Ramos, aunque en esta ocasión con un ambiente más distendido.

La próxima puesta en escena de Alcaraz será este jueves en la Rod Laver Arena ante un Sonego (46 en la lista ATP) que se llevó el único encuentro que mantuvieron en Cicinnati en 2021.

El murciano se sumó con la victoria de este martes a sus compatriotas Jaume Munar y Alejandro Davidovich (23) como únicos españoles vivos en el cuadro masculino, después de que el valenciano Bernabé Zapata y Albert Ramos se despidieran en la mañana de este jueves.

Alcaraz: "He salido contento por el partido en general"

"He tenido muchas oportunidades de break en el primer set que no he aprovechado. Es normal después de dos meses sin competir. Además, los primeros partidos son un poco más difíciles. Me ha ayudado mucho en esta primera ronda tener estos problemas", señaló en alusión a sus dificultades por cerrar un punto de rotura después de desperdiciar nueve de ellas en la primera manga.

"En la mayoría de partidos necesito muchas oportunidades para hacer los breaks, es algo que quiero mejorar. Aunque también estoy mejorando el que no me afecte e ir hacia adelante punto a punto", agregó.

"Las condiciones de esta noche me han gustado porque no ha hecho mucho viento. Siempre prefiero jugar de día para hacerlo todo a un ritmo bueno, aunque las condiciones tenísticas de hoy no han estado mal", argumentó el murciano que acabó su partido pasadas las once y media de la noche.