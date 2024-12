El cabreo del Cholo que le costó la expulsión en Cáceres

De nuevo al borde del sofoco en la Copa del Rey, como en la primera ronda ante el Vic, el Atlético de Madrid sufrió hasta los últimos minutos frente al Cacereño, que dominó el marcador desde el minuto 30 hasta el 83, cuando Clement Lenglet empató de cabeza el partido, en el que el conjunto rojiblanco incluso esquivó después la prórroga, con los tantos ya en el tiempo añadido de Rodrigo de Paul y Julián Alvarez, cuya salida al campo fue crucial (1-3).

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reconoció que su equipo “ha corrido el peligro de quedar fuera hoy” de la Copa del Rey ante un Cacereño que ganaba por 1-0 a falta de siete minutos y ante el que los rojiblancos remontaron con goles de Clement Lenglet, Rodrigo de Paul y Julián Álvarez en el tramo final.

"Ha sido un partido con poca contundencia y hemos corrido peligro de quedar fuera. Tenemos que mejorar en esa parte”, señaló Simeone en referencia a las ocasiones de gol de los rojiblancos que no se han materializado hasta la recta final.

sobre su expulsión

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, fue expulsado en el minuto 88 del partido de este jueves de la segunda ronda de la Copa del Rey contra el Cacereño por "patear una botella de agua" hacia la zona "del cuarto árbitro y el asistente número uno", según reflejó el árbitro Isidro Díaz de Mera en el acta del encuentro.

"En el minuto 88, el técnico Diego Pablo Simeone González fue expulsado por el siguiente motivo: patear una botella de agua hacia la zona donde se ubica el cuarto árbitro y el árbitro asistente número uno, pasando a escasos centímetros de ambos y sin llegar a impactar en ninguno de los componentes arbitrales", según recoge el acta, publicada en la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El motivo de la patada fue por un disparo de Julián Álvarez que lo sacaron entre el palo y el portero Nieves. Una jugada en la que Witsel y el cholo reclamaron gol, de ahí la patada a la botella. El problema es que en esta ronda no está aún activo el VAR, por eso la jugada no se pudo revisar. En las repeticiones de la televisión da impresión que no llega a entrar.

El argentino pidió perdón por la expulsión, “Partamos de la base que no estuvo bien de mi parte, no me comporté desde el lugar que me toca, pero me salió dentro. Otra ocasión no resuelta, apareció una botellita que estaba en mi camino (risas)”, comentó

El técnico cumplirá al menos un encuentro de suspensión por su expulsión, con lo que no podrá sentarse en el banquillo en el siguiente duelo de la Copa del Rey.