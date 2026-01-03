Una buena segunda parte liderada por Baptistao le permite al Almería vencer al Granada

El Almería abrió 2026 con una victoria, tras dos derrotas consecutivas, ante el Granada (3-2), al que ganó en la segunda parte tras un inicio intenso con eficacia en los momentos clave, con fases de dominio rival y que encontró en Leo Baptistao a su principal argumento ofensivo, decisivo en el desarrollo del choque.

El encuentro arrancó con un Almería enchufado, decidido a imponer un ritmo alto. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando una transición rápida evidenció el plan rojiblanco, culminada en una conducción de Baptistao que terminó en un mano a mano ante Astralaga, que respondió con reflejos y desviando a córner.

El Granada reaccionó buscando centros laterales y que empezó a generar peligro real a partir del minuto cinco, obligando a Andrés Fernández a intervenir con solvencia.

Con el paso de los minutos, el Granada fue adueñándose del balón, aunque sin claridad en los metros finales. Los de Rubi mostraban dificultades en la salida, sin profundidad por bandas ni capacidad para dividir, mientras el rival acumulaba saques de esquina y presencia ofensiva.

El Almería golpeó primero en una acción a balón parado en el 22, cuando un saque de esquina botado por Sergio Arribas encontró el remate de Gui Guedes para superar a Astralaga y obligar al conjunto nazarí a asumir más riesgos.

El tramo final de la primera parte se jugó con un Granada instalado cerca del área rojiblanca, manejando el ritmo pero sin contundencia. El Almería tuvo el segundo en una acción de Leo Baptistao que volvió a encontrarse con Astralaga, y esa ocasión desperdiciada tuvo castigo inmediato. En el 39, un saque de banda acabó con un pase atrás de Rubén Alcaraz que Pedro Alemañ convirtió en el empate.

La segunda parte mantuvo el mismo guion, con un Granada cercano al área y un Almería incómodo. Rubi movió piezas con la entrada de Centelles, desplazando a Muñoz al eje de la zaga, mientras Dzodic pasó al centro del campo por Gui Guedes, condicionado por la amarilla. El conjunto indálico se mostró previsible y sin fluidez, aunque en el 54 Leo Baptistao rozó el gol tras un centro de Centelles que estrelló en la base del palo izquierdo, avisando de su peligro constante. Fue una de las acciones claras del tramo.

El Almería trató de dar un paso adelante con una presión más alta, favorecida por la posición de Dzodic, lo que dio mayor ritmo al partido. En el 59, Adrián Embarba cayó en el área y la UDA reclamó penalti sin éxito. Rubi introdujo a Lucas Robertone para ganar control y, poco después, una acción por la derecha terminó con centro de Chirino, remate fallido de Embarba y error de Astralaga que Leo Baptistao aprovechó para marcar y adelantar de nuevo a los rojiblancos en un momento clave del encuentro.

Con el 2-1, el Granada asumió riesgos en busca del empate y dispuso de alguna opción, como un disparo de Alemañ bien resuelto por Andrés Fernández. Sin embargo, antes de que los cambios de Pacheta surtieran efecto, Dzodic culminó una gran acción colectiva con el 3-1 en el 74. Ese gol dio calma al Almería, que controló el tramo final ante un rival tocado, aunque Bouldini aún pudo recortar sin acierto en el 87. En el 98, un enganchón entre Robertone y Sergio Ruiz permitió al Granada marcar de penalti.

FICHA DEL PARTIDO

3 - UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Pedro Fidel (Dzodic, m. 45), Álex Muñoz; Baba, Guedes (Centelles, m. 45); Puigmal (Robertone, m. 61), Arribas (Luna, m. 84), Embarba, y Baptistao (Hou, m. 84).

2 - Granada CF: Astralaga; Casadesús (Pablo Sáenz, m. 61), Lama, Williams, Hormigo (Sergio Ruiz, m. 75); Arnáiz, Alcaraz (Rodelas, m. 75), Alemañ (Bouldini, m. 83); Sola, Pascual y Faye (Trigueros, m. 75).

Goles: 1-0, m. 24: Guedes. 1-1, m. 39: Alemañ. 2-1, m. 63:Baptistao. 3-1, m. 74: Dzodic. 3-2, m. 98: Pascual, de penalti.

Árbitro: González Esteban (vasco). Amonestó a Guedes (m. 28), Dzodic (m. 59), Chirino (m. 77) y Roberto (m. 97) y a Alcaraz (m. 41), Casadesús (m. 53), Trigueros (m. 75), Arnáiz (m. 84) y Pablo Sáenz (m. 100).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada del Campeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, celebrado en el UD Almería Stadium.