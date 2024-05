Bronny James, el hijo de Lebron, ya tiene el alta médica tras nueve meses y puede estar en el draft

Bronny James ya está apto para jugar al baloncesto. El hijo de Lebron James sufrió una dolencia cardíaca y tuvo que recibir un tratamiento para reparar un defecto congénito del corazón hace nueve meses. Pero según fuentes consultadas por varios medios norteamericanos, el jugador ya tiene el visto bueno para la vuelta al deporte de élite.

En consecuencia, la NBA le permitirá jugar esta semana en el combinado previo al draft y se irá viendo si es viable que pueda jugar al baloncesto la próxima temporada.

Bronny James tiene hasta el 29 de mayo para decidir si forma parte del draft o vuelve al baloncesto universitario, donde sus cifras, durante su última campaña en activo no fueron las mejores dados sus problemas de salud.

James, que cumplirá 20 años el próximo mes de diciembre, participó en el USC Trojans, de la Liga Universitaria, donde promedió 4.8 puntos, 2.8 rebotes y 2.1 asisitencias de media en los 25 partidos que pudo completar en la temporada 2023-2024.

Pese a arrancar como décimos favoritos para conseguir la primera elección en el draft de la NBA, los Atlanta Hawks acabaron siendo los grandes ganadores de la lotería celebrada este domingo en Chicago y consiguieron el anhelado número uno, por lo que podrán elegir al que consideren como el mejor talento en el draft de los próximos 26 y 27 de junio.

Next season starts now.



Lock in your seats for the 2024-25 season ??



???: https://t.co/zAaFhoFjqLpic.twitter.com/NG06CBGYW6