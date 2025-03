La bronca de Emilio Pérez de Rozas a la UEFA por su mala gestión con el penalti de Julián Álvarez: "¿Me van a convencer un día después?"

Que la UEFA sacase a primera hora de la tarde de este jueves una explicación oficial con el motivo por el que Szymon Marciniak y el equipo del VAR anularon el penalti lanzado por Julián Álvarez durante la tanda de penaltis frente al Real Madrid, no ha calmado las aguas que bajaban revueltas desde anoche por el Metropolitano. Tampoco ha convencido a muchos otros aficionados al fútbol en todo el mundo, donde la decisión de la propia jugada ha sido motivo de debate más allá de nuestro país.

UEFA En el vídeo de la UEFA se aprecia como el argentino toca la pelota dos veces.

La UEFA ha publicado un vídeo con el que ha querido demostrar que el delantero del Atlético de Madrid tocó dos veces el balón antes de que el lanzamiento fuera a puerta.

La UEFA se acogió al artículo 14 de lanzamientos de penalti, al punto que dice lo siguiente: "El ejecutor no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que haya sido tocado por otro jugador. Si esto sucede, el penalti se anula y se concede un tiro libre indirecto al equipo contrario desde el punto donde ocurrió la infracción".

Por otra parte, el propio organismo asegura que entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario, como fue el sucedido en el derbi de este pasado miércoles.

LA INDIGNACIÓN DE TOMÁS GUASCH Y EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Dos de los periodistas de la Cadena COPE que tampoco pudieron reprimir su sentimiendo de indignación con el proceder de la UEFA fueron Tomás Guasch y Emilio Pérez de Rozas.

Manolo Lama, en Deportes COPE, les planteó la siguiente pregunta: ¿Os convencen las explicaciones de la UEFA sobre el penalti a Julián Álvarez?

Cordon Press Julián Álvarez se resbala tras el lanzamiento del penalti que fue invalidado.900/Cordon Press

A Guasch no le convence "ni el saque de la moneda al aire. La UEFA a mí no me convence", afirmó contundente.

De hecho, le parece de locos que ahora se quieran plantear la posibilidad de que haya un futbolista que lance un penalti con dos toques de forma voluntaria para cometer una infracción clara, más teniendo en cuenta la naturaleza de la ejecución de un lanzamiento de balón: "Es que hay una cosa clara. Cuando el doble toque sea voluntario, es que hay alguien que le ha tocado dos veces, entonces habrá que anulárselo por bobo, ¿no? Es blanco o es negro".

También aludió a las quejas del Atlético de Madrid al respecto, y le lanzó una petición concreta al CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín: "Y yo me pregunto: ¿Miguel Ángel Gil no es del Comité Ejecutivo de la UEFA? ¿No es un jefe de la ECA? ¿No es un hombre anti-Superliga y demás historias? ¿Qué pasa, que al Atleti lo persiguen?".

CORDONPRESS Julián Álvarez, con gesto de decepción, tras la eliminación del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

"Es una jugada desgraciada que se podrá discutir, pero parece evidente que la ha tocado dos veces. Para mí, lo mejor es queden callados", sentenció.

Emilio Pérez de Rozas fue mucho más duro con la UEFA. Con indignación se preguntaba si "¿24 horas después me va a convencer la UEFA? Perdón, si han inventado eso del VAR, que es un desastre, que está destruyendo el fútbol, que está haciendo sin autoridad los árbitros de campo, oiga, póngalo usted. Pero póngalo usted al minuto, al segundo", pedía Pérez de Rozas a la UEFA: que pongan la imagen al momento, con el motivo de impedir que "esto se convierta en lo que fue, un escándalo".

"¡Por favor, y encima, ahora vamos a revisar la norma!", exclamaba en la misma línea. "O sea, desastre sobre desastre. A mí me parece que si dan esta explicación al segundo, me parece perfecto. Pero al día después, es que quedas en evidencia", denunció.