La broma de Jorge Martín en El Hormiguero sobre la polémica entre Pablo Motos y Broncano

Después de la fuerte polémica vivida la semana pasada entre El Hormiguero y La Revuelta, los dos programas que pelean por liderar el prime time de la noche televisiva española, con Jorge Martín de por medio, el piloto español, vigente campeón del mundo de MotoGP, acudía este miércoles como invitado al programa presentado por Pablo Motos en Antena 3.

El madrileño hablaba del Mundial de 2024, su pelea con Bagnaia por el título, su paso a Aprilia y esquivo como pudo y entre bromas la tensión entre espacios televisivos por contar con su presencia: "¿Estás muy solicitado últimamente eh?", le soltó Pablo Motos a su llegada en tono más bien irónico. La respuesta de Jorge Martín llegó entre risas y en tono divertido: "Estoy más cotizado que el Bitcoin". No hubo más referencias a la polémica y se dio paso a la actualidad deportiva.

"A siete vueltas del final se me pasó toda mi carrera deportiva por delante: imágenes de los madrugones, de mi madre cocinando en los circuitos... antes de cruzar la línea de meta empecé a llorar", reconoció un Jorge Martín que puso la clave del éxito en el gran trabajo realizado con los psicólogos en el último año: "He trabajado mucho a nivel mental y al final trabajé mucho en que fuera una carrera normal para poder ir a tope... eso sí, en las últimas siete vueltas me tocó gestionar", analizó.

Jorge Martín ha hecho historia con su título, el primero de un piloto que no corre con una moto oficial: "Nadie había ganado en una moto satélite, nunca. Cuando no me cogieron en Ducati Oficial dije, voy a hacer historia. Somos un equipo de 20 contra una fábrica de 200, es un hito que se recordará siempre”, presumió.

Para ello, tuvo que derrotar a uno de sus mejores amigos y durante años compañero de habitación, el italiano Pecco Bagnaia: "Dormíamos en una litera, estábamos siempre juntos hasta que él subió, porque es mayor. Teníamos esa rivalidad sin necesidad de estar enfadados. Cuando acabé la carrera final me pasé por su fiesta y estuvimos hablando", desveló.

En 2025 dará el salto a Aprilia: "Mi sueño era poder ser piloto oficial. Está claro que no he podido ir donde quería ir en un principio, pero al final la vida te pone retos por delante y creo que este reto es un gran reto, es bonito, y ser piloto de fábrica es un gran paso en mi carrera, así que empieza una nueva etapa. En febrero empezaremos a trabajar a tope, yo creo que hay mucho potencial, y veremos si podemos plantar cara a los demás", auguró.