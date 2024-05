Boston sufre, remonta y roza las Finales con los dedos

Los Boston Celtics remontaron 18 puntos de desventaja este sábado y triunfaron por 111-114 en el campo de unos Indiana Pacers sin su estrella Tyrese Haliburton, de baja por una lesión muscular, para tomar ventaja 3-0 en la serie y colocarse a un solo triunfo de sus segundas Finales de la NBA en tres años. Los Celtics pueden certificar su billete si ganan en el cuarto partido que se jugará también en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis este lunes.

Jayson Tatum and the @celtics erase an 18-point 2nd half deficit to take a 3-0 lead in the East Finals! ?? 36 PTS ?? 5 3PM ??10 REB ?? 8 AST Game 4: Monday, 8:00pm/et on ESPN pic.twitter.com/6AjnNCspbK

Con 36 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias de Jayson Tatum y 23 puntos y 7 triples del dominicano Al Horford, protagonista además con tres tapones, los Celtics dejaron tocados a unos Pacers que se quedaron cortos una vez más, pese a disputar un partido de extraordinario compromiso. Jaylen Brown fue clave con 24 puntos, Jrue Holiday firmó 14 tantos y 9 rebotes y Derrick White hizo 13 puntos y 7 asistencias.

Pero los Celtics de Joe Mazzulla, el mejor equipo de la temporada regular con un balance de 64 victorias y 18 derrotas, supieron encontrar el camino del triunfo pese a una noche de altibajos, encomendándose a su defensa en los momentos clave y encontrando en Jrue Holiday un hombre clave para mantenerles con vida en una noche en la que los Pacers tiraron con un 63 % de acierto en la primera mitad y tuvieron 18 puntos de ventaja en el tercer período.

Down 18 with 6 minutes to play in the 3rd quarter...



Watch the @celtics storm back to pull out the road win and go up 3-0 in the East Finals ?? pic.twitter.com/IfaDIXvsW7