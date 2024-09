Bordalás sacude a Pellegrini: "Si tanto ama el fútbol que le diga a sus jugadores que no pierdan tiempo"

José Bordalás no se ha cortado un pelo al hablar de su expulsión en el Benito Villamarín y las críticas de Manuel Pellegrini, técnico del Betis al juego de su equipo. El entrenador del Getafe, que cree que le van a caer dos partidos, fue muy claro y contundente con su homólogo: "no entiendo ese intento de condicionar, lo que tenia que haber hecho Pellegrini si tan amante del fútbol es, es llamarle la atención a sus jugadores cuando perdían tiempo, como Rui Silva", aseguró en rueda de prensa.

El chileno manifestó que todos deben "colaborar mucho más en el espectáculo" del fútbol, en alusión a las muchas tarjetas que se sacaron en este encuentro. Quiso aclarar que su reflexión no era por lo sucedido en este partido y sí por el fútbol en general, aunque también apuntó que ante el Getafe este miércoles "los primeros minutos fue imposible jugar" y que terminaron "con las mismas amarillas que ellos en la primera parte".

"Hay estadísticas que indican qué equipos cortan más las jugadas. Ya lo dije, son un equipo rocoso y hay un árbitro que tiene que impartir justicia. Repartió amarillas, no sé para qué. A mí me parece increíble que hayamos acabado con tres amarillas y ellos con las que terminaron”, señaló. "Hemos ganado 2-1 y en los últimos cuatro minutos, no hemos tratado de engañar tirándonos al piso", señaló el técnico santiaguino