El 'bofetón' en redes sociales de Topuria a Cristiano Ronaldo: "No esperaba que alguien como tú..."

Cristiano Ronaldo se ha buscado un poderoso enemigo. Es el actual campeón del peso pluma de la UFC y responde al nombre de Ilia Topuria. Hace unas semanas en la previa del duelo ante Holloway que permitió al hispanogeorgiano mantener su cinturón, CR7 puso en duda su victoria en una charla con Eric Nicksick, entrenador de Ngannou y de otros campeones de MMA.

“Habla demasiado… Creo que cuando Volk, Volk no estaba debido a esa patada con Islam... Topuria no peleó con los mejores. Si le gana a Max, lo respetaré. Nunca ha sido noqueado. Es por eso que será difícil para Topuria”, aseguró Cristiano.

Ahora, justo una semana después del combate Ilia Topuria ha contestado al luso a través su cuenta de Twitter y le ha mandado un recado: "No esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre la confianza y la arrogancia. Pero, al final, todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás. Te deseo lo mejor para lo que te queda de carrera y que Dios bendiga a tu familia", ha sido la respuesta del luchador. Una respuesta contundente en la que demuestra que no se arruga ni siquiera ante el mismísimo Cristiano Ronaldo.