La bochornosa interpretación del himno de los Estados Unidos en la MLB

La cantante Ingrid Andress protagonizó un momento bastante incómodo en el Home Run Derby celebrado en Arlington. La cantante, nominada por quinta vez al Grammy, no tuvo su mejor actuación y en pocos minutos se convirtió en treding topic en las redes sociales. Minutos antes de que comenzase el partido, Ingrid Andress entonó el himno nacional de Estados Unidos y no agradó a los aficionados presentes.

Durante la interpretación se apreció que la cantante estaba entonando la canción bajo los efectos del alcohol lo que le llevó a desafinar en numerosas ocasiones y sufrió diversos gallos que no pasaron desapercibidos para los asistentes al evento. La situación obligó a Andress a pedir disculpas en su cuenta de X donde tiene una gran cantidad de seguidores.

"No voy a mentirles, la pasada noche estaba borracha. Me estoy registrando en un centro para recibir la ayuda que necesito. La pasada noche no era yo. Me disculpo por esta interpretación con la MLB, con todos los fans y con este país al que amo. Les haré saber a todos cómo es la rehabilitación", reconoció en la publicación.