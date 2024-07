Varios jugadores uruguayos, entre ellos Darwin Núñez, Ronald Araújo y José María Giménez saltaron a la grada para pelear con hinchas colombianos una vez finalizado el partido de este miércoles de semifinales de la Copa América entre Uruguay y Colombia.

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro hubo una trifulca entre jugadores de las selecciones en el círculo central, que se reprodujo rápidamente en la grada entre hinchas de los dos países. Lo más sorprendente ocurrió cuando varios jugadores con Núñez al frente saltaron a la grada para implicarse en la pelea entre las hinchadas mientras les llovían objetos y líquidos.

James guía a Colombia a su final soñada Colombia selló el pase a la final del torneo gracias a un solitario tanto de Jefferson Lerma en la primera parte de partido. Su próximo rival, la Argentina de Leo Messi. 11 jul 2024 - 09:54

Núñez, puños en alto en posición de pelea, recibió un puñetazo en la cara de uno de los aficionados de la selección cafetera. La trifulca duró varios minutos mientras los esfuerzos de la policía eran inútiles para separar a los implicados.

La reacción de los uruguayos

José María Giménez, capitán de la selección charrúa, aseguró que saltaron a la grada y se vieron involucrados en la pelea para defender a sus familias, "que corrían peligro". "Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros", dijo Giménez.

"Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre", añadió visiblemente alterado.

Conmebol condena lo ocurrido

La Conmebol "condenó enérgicamente" los actos de violencia en el fútbol tras la pelea con aficionados colombianos en la que se vieron implicados este miércoles varios jugadores uruguayos como Darwin Núñez y Ronald Araújo al finalizar la semifinal de la Copa América entre ambas selecciones.

"No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha", afirmó la Conmebol en un comunicado en el que no se refirió directamente a los incidentes ocurridos al término de la semifinal de este miércoles disputada en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Los implicados se enfrentan a una fuerte sanción por parte del máximo organismo del fútbol sudamericano. Las imágenes de Araujo y Darwin Núñez en las gradas peleándose con varios aficionados colombianos no han sentado nada bien en la Conmebol y más en un torneo como la Copa América con la repercusión Mundial que tiene. Habrá que estar atento a cuánto les cae de sanción, pero puede ser ejemplar.

En el Mundial 2022, los uruguayos se enfrentaron al árbitro tras ser eliminados en la fase de grupos ante Ghana y fueron sancionados duramente. A Giménez y Muslera les impusieron cuatro partidos, a Cavani y a Godín uno y la Federación una multa de 50.000 francos suizos.