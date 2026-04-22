Bautista se da un agridulce último baile en Madrid

El español Roberto Bautista, que se retirará al final de año al acabar la temporada, se despidió del Masters 1.000 de Madrid en primera ronda al perder con el argentino Thiago Agustín Tirante por 6-2 y 6-4, en una hora y 17 minutos. El tenista castellonense llegó con solo cuatro victorias en los nueve torneos disputados en lo que va de año y la inercia negativa de esa racha la prolongó en Madrid ante la afición española.

Bautista, de 38 años, se despidió de Madrid con un sabor agridulce en su última visita como tenista profesional. Su último partido en la capital, en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica, no fue el mejor, ya que desde el inicio fue a remolque del juego de Tirante, que lo superó en todos los aspectos.

Al terminar el partido, recibió un cuadro conmemorativo de su paso por Madrid de parte de los dos directores del torneo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza. "Desde pequeño soñaba con tener una carrera de tenis, jugar estos torneos y he cumplido mi sueño. He jugado los mejores torneos del mundo y he ganado la Copa Davis. He tenido muchos logros pero me quedo con lo que me ha enseñado el tenis, valores que por fuerza y necesidad me ha enseñado este deporte", dijo Bautista, en el centro de la pista.

Bautista, semifinalista en Madrid en 2012 y finalista en el Masters 1.000 de Shanghái (China) en 2016, formó parte del equipo español de Copa Davis que ganó el trofeo en 2019 junto a Rafa Nadal, Feliciano López, Pablo Carreño y Marcel Granollers, y logró el oro individual en los Juegos Mediterráneos de 2009 en Pescara (Italia).