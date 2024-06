El Barcelona ha anunciado a lo largo de la mañana una serie de bajas de cara a la temporada 2024-2025, entre las que se incluían a João Félix, João Cancelo y Marcos Alonso. Lo llamativo de estos anuncios es que el de la salida de los jugadores portugueses ha sido eliminado.

Marcos Alonso no seguirá en el FC Barcelona. Finaliza su vinculación con el Club este 30 de junio. pic.twitter.com/T0Z4sMiVNQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2024

El anuncio de Marcos Alonso no ha sufrido ningún cambio. Este movimiento de borrar el mensaje de la no continuación de los jugadores portugueses ha suscitado la duda en muchos aficionados, que no entienden lo que ha hecho el Barcelona.