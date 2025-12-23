El Barça sondea el futuro con Hansi Flick

Según informa Helena Condis, el Barcelona ha sondeado a Hansi Flick para conocer si estaría dispuesto a seguir un año más en el banquillo azulgrana. Es decir, quedarse en el club hasta el 30 de junio de 2028. El alemán tiene 60 años y su idea inicial era cumplir su contrato con el club catalán y retirarse al final de este el 30 de junio de 2027.

Sin embargo, en este nuevo sondeo, el Barcelona se ha encontrado con un Hansi Flick más abierto a renovar, aunque cree que todavía es demasiado pronto para tomar una decisión y no tiene prisa por hacerlo. El alemán está encantado con el club, con el proyecto y alucina con La Masía. Además, su familia, que es su absoluta prioridad, ha encontrado en Barcelona la ciudad ideal de acogida: su mujer, sus hijas y sus nietos, con los que en los días libres va incluso a la Ciudad Deportiva.

Flick tiene una sintonía total con Deco, el director deportivo, y con el presidente Joan Laporta, del que asegura que es la razón por la que está aquí. De hecho considera que su futuro va ligado al del propio Laporta. Habrá que ver si este no gana las próxima elecciones si acaba renovando un año más.