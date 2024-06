El Barça pudo fichar a Mbappé cuando se marchó Neymar, pero decidió ir a por Dembélé: "Lo tenía en la mano"

El culebrón del fichaje del francés Kylian Mbappé por el Real Madrid llegó este lunes 3 de junio de 2024 después de que se confirmara su llegada al club blanco.

"El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas", así anunciaba el Real Madrid, en un breve comunicado de línea y media, la llegada de la estrella gala a partir de la próxima temporada, aunque sin confirmar cuando se va a producir su presentación, ya que como venimos contando en COPE durante los últimos días, eso tendrá lugar una vez que acabe la participación de Mbappé y de Francia en la Eurocopa de Alemania que comenzará el 14 de junio y se extenderá hasta el 14 de julio.

Mbappé dijo que solo quería fichar por el Barcelona cuando se enteró de que Neymar se iba al PSG Josep María Minguella contó en Tiempo de Juego este miércoles que el Barcelona podría haber cerrado el fichaje de Mbappé por 120 millones más 30 en variables después de que hablara con el padre del jugador, que le dijo que Mbappé solo quería fichar por el club azulgrana porque no quería volver a París y en el Madrid, estando la BBC, no iba a jugar. 19 oct 2017 - 07:41

El día que Mbappé pudo ser jugador del Barça

"Un sueño hecho realidad", así comenzó el nuevo jugador del Real Madrid su publicación en redes sociales en la que saludaba a su nueva afición a la vez que compartía fotografías suyas con la sudadera del equipo blanco durante la visita que realizó a Valdebebas cuando era él un niño.

Sin embargo, nuestro compañero Josep María Minguella informó en Tiempo de Juego en el pasado 2017 que Mbappé pudo haber fichado por el Barcelona una vez que Neymar se marcó del conjunto blaugrana: "Lo tenía en la mano".

"Hablé con el padre. El chaval cuando se enteró que Neymar se iba, solo quería ir al Barça, no quería volver al PSG, y al Madrid tampoco iba a ir", señaló Minguella.

Ese verano del 2017, Mbappé salió del Mónaco, y aunque se especuló mucho por una posible llegada al Real Madrid, finalmente fichó por el PSG debido a la presencia de la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) en el club y eso le iba a quitar minutos de juego.

Kylian Mbappé, con la camiseta del MónacoCordon Press

Tal y como detalló Minguella, durante ese verano, su hijo viajó a Mónaco por otros asuntos y volvió a Barcelona con el teléfono del padre Mbappé. Fue entonces cuando el propio Minguella le llamó: "No dije quien era. Con mi francés le dije que le llamaba desde Barcelona - nada del club-, y el padre me explicó toda la historia. Entendí que no quería ni Madrid, ni Paris, y jugar con Messi le parecía una locura".

En todo esto, el Barcelona estaba pendiente de la salida de Neymar. Minguella explicó que el 29 de julio de 2017, durante el viaje del Barcelona en Miami, él habló con un amigo íntimo del que era presidente del equipo culé por aquel entonces, Josep María Bartomeu, que el jugador brasileño se iba a ir, sin embargo desde el club tenían esperanzas de que eso no ocurriera. Finalmente Neymar se fue al PSG por 222 millones de euros.

Neymar ya posa con su nueva camisetaReuters

La operación de Mbappé por el Barcelona, según la información de Minguella, estaba cifrada en 120 millones de euros, más 30 en variables. El comentarista de Tiempo de Juego lamentó que finalmente el club fuera a por Dembélé porque un jugador así como Mbappé "te marca una historia de 8-10 años".

