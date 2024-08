Bagnaia gana el sprint y atrapa a Jorge Martín en el Mundial

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se llevó el triunfo este sábado en la 'Sprint Race', justo por delante de un Jorge Martín (Ducati) penalizado con una 'long lap' y que pierde el liderato, aunque con los mismos puntos que su rival, mientras que el español Aleix Espargaró (Aprilia) completó el podio.

Bagnaia volvió a hacer gala de su carácter de hielo, ante un 'Martinator' más emocional que cometió una pasada de frenada evitable en la 'chicane'. Un error que aprovechó el italiano, ahora líder aunque por el mayor número de victorias el domingo, ya que ambos están igualados a puntos. Marc Márquez perdió el tercer puesto por una caída, lo que aprovechó un consistente Aleix Espargaró.

?? @PeccoBagnaia - 250 points ?? @88jorgemartin - 250 points Can it get any spicier? ?? #AustrianGP ???? pic.twitter.com/4tm9CDXiwc

En la salida, Martín se vio perjudicado por un caballito más largo de lo normal y Bagnaia lo aprovechó para lanzarle la moto en la primera curva. Era solo el primero de una serie de adelantamientos entre el madrileño y el italiano, más 'fallón' de lo habitual, aunque con más ritmo que el de San Sebastián de los Reyes.

El primer paso por meta era con 'Martinator' en primera posición, aunque el líder del Mundial falló en la 'chicane' de la recta en subida, entrando muy pasado y teniendo que ceder la posición a 'Pecco'. Desde ahí, mientras los comisarios investigaban el incidente, el vigente campeón tiró con mucha fuerza y velocidad y logró abrir brecha con Martín, a casi tres décimas.

?? ?? @marcmarquez93 HAS GONE DOWN!



The Spaniard has dropped from 2nd to the back of the field ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/vmWa9slwgp