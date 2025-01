Baena rompe su silencio, se engancha con un periodista y denuncia amenazas graves

El futbolista del Mallorca Martin Valjent sufrió un traumatismo craneoencefálico tras su choque con Álex Baena durante el partido frente al Villarreal, que causó su sustitución y obligó a trasladarle a un centro hospitalario en Castellón. El central bermellón pasó pruebas y estuvo varias horas en observación, pero recibió el alta a lo largo de la madrugada, según informan medios oficiales del club.

El jugador volvió este martes a la isla y está pendiente de evolución. Su disponibilidad de cara al siguiente choque frente al Real Betis dependerá de cómo se recupere del golpe. El propio Alex Baena ha roto su silencio este miércoles sobre lo ocurrido. Ha sido en un post en su cuenta de Twitter en el que respondía a las acusaciones de un periodista y revelaba haber sufrido amenazas tras la jugada en la que no midió bien y acabó impactando con su hombro en la cara de Valjent.

El escrito de Alex Baena

"Lo primero que hice nada más acabar el partido fue ir a pedirle disculpas y a ver cómo estaba porque no fue intencionado ni mucho menos. No te he visto poner ningún tweet ni mencionar nada a jugadas similares que han ocurrido esta temporada. Supongo que no te dejan.

Dicho esto, gracias a periodistas como tú (si es que se te te puede llamar así) recibimos tanto yo como mi familia amenazas muy graves. Por suerte ya he vivido con esto y sé afrontarlo de otra manera a como lo afronté en su momento. Un saludo y espero que se recupere pronto".

LaLiga Martin Valjent se levanta conmocionado tras impactar contra el hombro de Baena durante el Villarreal-Mallorca

El jugador del Villarreal se refiere a las amenazas que sufrió tras su altercado con Fede Valverde en abril de 2023 tras un partido en el Bernabéu. El uruguayo y él se habrían peleado en el párking del estadio y este habría agredido a Baena. Por entonces, como ahora, recibió todo tipo de insultos y amenazas en las redes sociales.