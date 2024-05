El ataque más duro contra Jon Rahm: "Quiero retorcerle el cuello"

Jon Rahm analizó su temporada a dos días del comienzo del segundo 'major' del curso, el Campeonato de la PGA: "No creo que mi juego tenga ningún problema, no jugué bien en Augusta, pero hasta ahora no he salido del top-10. El único 'grande' que jugué claramente no estuvo bien. ¿Estoy jugando un gran golf? No. Pero nunca he pensado que estuviera lejos de mi mejor nivel", dijo Rahm en rueda de prensa.

El español, campeón del Abierto de Estados Unidos 2021 y del Masters de Augusta 2023, aseguró además que el golf es un deporte en el que es fácil pasar por momentos en los que faltan grandes resultados. El ahora jugador del LIV Golf, circuito que rivaliza en calidad y prestigio con la PGA, volvió a manifestar el deseo de que las dos partes alcancen un acuerdo beneficioso para ambas:

"Mira, siguen diciendo 'el otro lado', pero yo sigo siendo miembro del PGA Tour, esté suspendido o no. Todavía apoyo al PGA Tour y creo que es una distinción importante que hacer. No me siento del otro lado. Simplemente no juego allí. Voy a decir lo que he dicho siempre, espero que lleguemos a un acuerdo que sea beneficiosa para todos, pero yo no sé lo que está pasando".

The PGA Tour suspended Jon Rahm, who left for LIV Golf, back in December.



On Tuesday, Rahm addressed the media at the 2024 PGA Championship, dispelled the idea that he's "on the other side," and claimed he's both still a member and still wants to support the PGA Tour.… pic.twitter.com/YOHQvM7vQt — Awful Announcing (@awfulannouncing) May 14, 2024

Sus palabras fueron duramente criticas por Arron Oberholser, exjugador, y ahora comentarista en The Golf Channel: "Vas a decirme que todavía te sientes miembro del PGA Tour. Quiero retorcerle el cuello a través de la televisión, estoy así de enfadado ahora mismo. Estoy indignado", aseguró muy enfadado Oberholser.

"Estoy indignado. Te has llevado 500 grandes y vas a sentarte ahí y decir que todavía te sientes como un miembro del PGA Tour... Todos los jugadores en ese vestuario del PGA Tour deberían estar absolutamente indignados con él. Hasta el día de hoy, no lo entiende. Este es un tipo que quería un puesto o quería ser escuchado, por lo que tengo entendido. Ya sea en un puesto en la junta directiva o en la junta política, quería ser escuchado sobre todo este asunto antes de ir a LIV. Y siento que no fue escuchado tanto como probablemente debería haber sido, y ahora me alegro de que no estuviera en esa posición porque no lo entiende", finalizó el exgolfista.