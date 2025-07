El ataque de euforia del padre de Lamine Yamal, saltando con la nueva camiseta del dorsal '10'

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, es casi tan noticiable como su hijo. Hablamos de una persona tremendamente activa en sus redes sociales, y este jueves, tan solo un día después de la renovación con el Barça, ha subido un vídeo a sus cuenta de Instagram en el que da rienda suelta a la euforia, saltando en su casa, con la nueva camiseta de Lamine, con el dorsal '10'.

Lamine Yamal, con su nuevo dorsal

Y aunque ese momento particular que ha querido compartir su padre en Instagram ha tenido buena acogida por parte de los aficionados del futbolista, de su familia y del Barcelona, el comentario que más adeptos gana es uno precisamente contrario al espíritu de Nasraoui: "Vas a ser la ruina de tu hijo".

El padre da saltos de alegría mientras baila al son una música que ha puesto de fondo, en una habitación en la que está pintada la cara de Lamine y la suya. La 'coreografía' termina con un grito de "¡Vamos!" y un beso en el escudo de la camiseta del Barcelona.

Mounir Nasraoui ha sido noticia precisamente por defender la absoluta libertad de su hijo por haber celebrado a su antojo su 18º cumpleaños, fiesta que ha sido objeto de todo tipo de debates.

Mounir ha reconocido que "yo no escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo bien sus cosas, ya está. Envidia no. Es que las personas en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás y entonces se van a morir de envidia. Ese es su problema".

Además ha retado a quienes creen que ha hecho algo denunciable, acudan a la Policía: "Mi hijo no ha hecho nada malo. Si no, sería yo el primero como padre a decirle, cogerle de las orejas y decirle a Lamine 'esto no se hace hijo', pero mi hijo no ha hecho nada. No ha hecho nada. Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías que vayan y denuncien", finalizó.