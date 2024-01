Messi recibe su tercer premio 'The Best' y provoca el asombro de Maldini: "Me metí para verlo y..."

El delantero argentinoLeo Messi, actualmente en el Inter Miami estadounidense, se llevó este lunes el premio 'The Best' de la FIFA al mejor futbolista masculino, el tercero que consigue el '10' tras los de 2019 y 2022.

Galardón que ha traído mucha sorpresa ya que el Mundial de Catar, el cual Argentina ganó y con Messi como mejor jugador, no entraba dentro del periodo para la votación.

La FIFA dejó muy claro que el periodo de votación para la categoría masculina se englobaba desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023, circunstancia que no ocurría en el fútbol femenino, y todas las personas que tenían derecho al voto estaban al corriente de este aspecto.

Nuestro compañero Julio Maldono 'Maldini', especialista en el fútbol internacional, estuvo este martes con José Luis Corrochano en el programa de Deportes COPE y confesó su asombro cuando conoció que Messi se llevaba este galardón.

Audio

Un premio muy igualado

El argentino Leo Messi se alzó con el premio The Best tras empatar a 48 puntos con Erling Haaland, pero con la ventaja de haber recibido más puntos por parte de los capitanes nacionales, lo que decantó el premio.

Según las votaciones desveladas tras la gala, el argentino sumó 48 puntos, 13 de capitanes, 11 de entrenadores, 11 de periodistas y 13 de los aficionados, mientras que Haaland, que también sumó 48, los recibió de la siguiente manera: 11 de capitanes, 13 de entrenadores, 13 de periodistas y 11 de aficionados.

Kylian Mbappé, tercero en la contienda, sumó 35 votos, nueve de capitanes, nueve de entrenadores, nueve de periodistas y ocho de aficionados.

Las votaciones que le hicieron ganador a Leo Messi en The Best 2023

El criterio de desempate en los The Best es quien haya sumado más elecciones en primer puesto por parte de los capitanes de los equipos nacionales, caso en el que gana Messi.

En Deportes COPE estuvo el director del diario MARCA, Juan Ignacio Gallardo, que explicó el sentido de sus votos: 3 a Rodri, 2 a Haaland y 1 a Messi. Escucha la entrevista en el siguiente audio.

Audio

Aitana Bonmatí completa su nómina de premios

La catalana, que el pasado 30 de octubre conquistó su primer Balón de Oro, confirmó que era la gran favorita a llevarse el trofeo, que premia a la mejor jugadora del fútbol femenino entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha de la final del Mundial femenino, superando en las votaciones a su compatriota Jenni Hermoso y a la delantera colombiana del Real Madrid Linda Caicedo.

La de Sant Pere de Ribes, que esta semana cumple 26 años, cierra así una espectacular temporada pasada donde además de los logros colectivos con la selección española, histórica campeona del mundo, y con el FC Barcelona, que conquistó su segunda Liga de Campeones, unió todos los individuales posibles.

'El Aguanís' de Tomás Guasch

Tomás Guasch tiene todos los días una sección en Deportes COPE que se denomina 'El Aguanís' y analiza con su punto de vista particular algún hecho relacionado con el mundo del deporte, y este martes, ha hecho referencia al premio The Best a Leo Messi: "Qué falta de sensibilidad del fútbol con Messi, no le dieron 'The Best' femenino".

Audio

'Maldini' aseguró durante su intervención en Deportes COPE que no se podía creer que Messi se llevara este año el Premio 'The Best'. El experto en fútbol internacional ha estado estos días en Arabia Saudí siguiendo la Supercopa de España conquistada por el Real Madrid y confesó que cuando fue a meterse para ver quién había ganado el trofeo se preguntó si era de este año: "Increíble".

"No lo tienen bien montado", apunta 'Maldini' a la FIFA y se preguntó también si todas las personas que ejercen el voto saben el periodo que votan.

