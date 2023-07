Así vivimos en Tiempo de Juego la espectacular victoria de Carlos Rodríguez en Morzine

Increíble victoria de Carlos Rodríguez en Morzine después de sorprender a Tadej Pogacar y a Jonas Vingegaarden la bajada del Joux Plane y al final entró en solitario sacando 5 segundos a ambos ciclistas.

Carlos Rodríguez consigue así la tercera victoria para el ciclismo español tras los triunfos de Pello Bilbao y de Ion Izagirre y además le permite ascender al tercer puesto del cajón, un segundo por delante de Hinley.

"Es increíble. Venir al Tour era un sueño, pero luego ganar...no tengo las palabras Estoy increíblemente agradecido con mis compañeros de equipo" , apuntó Carlos Rodríguez en declaraciones al Tour una vez concluida la etapa.

Sobre el ascenso al Joux Plane, cuando perdió contacto con los favoritos de la general, Carlos Rodríguez aseguró que se centró en subir a su ritmo.

"Subí lo mejor que pude, y luego en el descenso cuando los alcancé tiré a fondo hasta el final, asumí riesgos, e incluso pasé miedo en alguna curva".

Rodríguez, ahora tercero en la general, espera mantener la lucha hasta París. "Fui a hacer la mejor etapa posible, podio o no, no sé cuanto le habrá afectado la caída a Hindley, pero es algo que no me gusta. Si le he sacado tiempo porque estaba tocado no me gusta. Ojalá tengamos una buena lucha hasta París. Estoy muy contento y espero que siga así".

El ciclista español dio al Ineos su segundo triunfo consecutivo, tras el del polaco Michal Kwiatkwoski de la víspera en el Grand Colombier, y por un segundo desbancó al australiano Jai Hindley del podio.