Así ha sido el reencuentro entre Xavi y Luis Enrique tras sus polémicas palabras sobre el ADN Barça

Este martes, en la previa del partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre el PSG y el Barcelona, Luis Enrique fue preguntado por si era Xavi Hernández o él el que representaba mejor a los valores del Barça y su estilo, el entrenador del PSG fue muy contundente: "Soy el máximo representante del estilo Barça". "Mirad los datos de posesión, de títulos, de presión alta. Sin ninguna duda, yo", opinó. Todo el mundo se sorprendió de la contundencia del asturiano al responder esta pregunta.

A pesar de la dureza de sus palabras, Xavi Hernández quiso quitarle importancia en su rueda de prensa y justificó a Luis Enrique diciendo en Movistar que "se ha querido proteger a nivel mediático; los dos tenemos ADN Barça". El entrenador azulgrana no quiso entrar en ninguna polémica y simplemente, dijo que "los dos buscamos lo mismo, no hay ninguna polémica. ADN Barça creo que tanto como Arteta, Luis Enrique y yo nos hemos criado con este ADN y esta filosofía Barça. Nos ayuda a ver con la filosofía global como centrocampistas. La filosofía Barça es la clave y es una ventaja".









Los dos entrenadores se vieron en el túnel de vestuarios en la previa del encuentro y los dos se fundieron en un gran abrazo y bromearon sobre las palabras de Luis Enrique:

Luis Enrique: Pelopo

Xavi: ¡Qué agresividad!¡Qué agresividad! (riéndose)

Luis Enrique: Qué dices agresividad, ya sabes cómo voy siempre, ¿Cómo estás?

Xavi: Bien, bien. Ahora, mejor

Luis Enrique: ¿Vas a contestar hoy?

Luis Enrique: Ya no nos vemos en la final. No proteste, me cago en la h..., que cojo de los huev...