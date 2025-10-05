Así fue el regreso de Ricky Rubio con una exhibición: 18 puntos y 30 de valoración

El Joventut comenzó la temporada con una victoria sin apuros en la pista del Covirán Granada (75-87) en un partido que sirvió para que se estrenara en el banquillo local el técnico Ramón Díaz y para que volviera a jugar con los de Badalona el base Ricky Rubio, que regresó a lo grande y fue clave en los suyos con 18 puntos y 30 de valoración.

“Es un jugador que tiene un talento innato increíble”, pero que “lo que mejor hace es hacer equipo”, señaló el entrenador del Joventut, Daniel Miret, al término del partido.

“Es una estrella de valores que viene a sumar. Siempre nos va a ayudar a ser un buen equipo por su capacidad de ayudar. Jugadores buenos hay muchos, pero jugadores buenos y con sus valores no tantos”, añadió Miret sobre Ricky Rubio.

Ricky Rubio redebutó este domingo con el Joventut en la Liga Endesa, 20 años después y en el mismo lugar que lo hiciera en octubre de 2005 con tan solo 14 años de edad: en el Palacio de Deportes de Granada.

Además de esos 18 puntos, Ricky repartió 4 asistencias y capturó 3 rebotes.