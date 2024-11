Rafa Nadal dice adiós al tenis: "Me siento un súper privilegiado"

"Las gracias las tengo que dar yo a tanta, tanta gente que es difícil empezar. Gracias a todos vosotros, al público... Han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre; en los momentos buenos y en los malos, me empujabais a seguir peleando. Me he sentido un súper afortunado al recibir tanto y con tanto cariño, especialmente aquí en España. Y quiero agradecer a todo el equipo español; me habéis permitido vivir la ilusión que tenía de volver a jugar la Copa Davis, me hubiese encantado poder ayudar más, he dado lo que tenía, y os doy las gracias de corazón de pasar estos últimos días de profesional en equipo. Ha sido un increíble privilegio y honor ser parte del equipo español, ahora os toca a vosotros. Mil gracias a todos.

Uno nunca quiere llegar a este momento, no estoy cansado de jugar al tenis pero el cuerpo no quiere jugar más y hay que aceptarlo. Me siento un súper privilegiado, he hecho de uno de mis hobbies mi carrera y solo puedo dar gracias a la vida y a esta gente, mi familia, mi equipo, amigos... habéis sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años. Creo en la continuidad, en mantener a las personas que te quieren y que hacen que tu vida sea mejor; he intentado mantener a mi equipo y a mi familia cercana y eso ha hecho tener una relación personal que va mucho más allá de la profesional. Mil gracias de corazón.

MÁLAGA, 19/11/2024.- El tenista Rafa Nadal pronuncia unas palabras durante el homenaje que recibe tras el partido de dobles correspondiente a los cuartos de final de la Copa Davis que se disputó hoy martes en el pabellón Martín Carpena de Málaga.

Quiero agradecer a todos los que en algún momento han estado a mi lado. Gracias por la confianza.

No me quiero olvidar de los medios de comunicación, me habéis acompañado por todos los lugares del mundo y gracias por cómo me habéis tratado. Ha habido siempre una relación de respeto y aprecio muchísimo cómo me habéis tratado y cómo habéis contado mi historia, que ha sido preciosa, con algunos momentos malos pero la mayoría, inolvidables. Gracias por ser parte de mi historia. A toda la industria del deporte, todos los que hacéis que este deporte esté en la cima del mundo y os animo a seguir con este camino. Espero seguir siendo un buen embajador para el tenis.

He intentado esforzarme para ser mejor y cumplir objetivos, desde el respeto, al humildad, el valorar todas las cosas buenas que me han pasado y he intentado, lo más importante, ser buena persona. Me voy de este mundo del tenis habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Creo que me voy con la tranquilidad de que he dejado un legado como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal. Muchísimas gracias por todo.

Agradezco a mi familia, que no me ha fallado nunca. Han estado conmigo en los momentos que parecían imposible, en los momentos buenos y eso hace que lo que viene sea más fácil de llevar. Estoy tranquilo porque he recibido una educación que me permite encararlo con una satisfacción personal".