Asesinan a un luchador de la MMA en Río de Janeiro al ser confundido con un miliciano

La Policía brasileña detuvo este martes a un sospechoso del asesinato del luchador MMA, Diego Braga Alves mientras este intentaba recuperar por su cuenta la moto que le habían robado horas antes en Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales.



Braga Alves tenía 44 años y era profesor y luchador de MMA desde los primeros años de este siglo, siendo su última participación en un cuadrilátero en 2019.



El cuerpo del luchador fue hallado el lunes en una zona boscosa de la favela Morro do Banco, en la región oeste de Río, adonde se dirigió una patrulla de la Policía Militar tras haber recibido la denuncia de un tiroteo, según señaló la corporación en una nota.



Este martes, uno de los acusados de asesinar al deportista fue detenido en su casa, en Morro do Banco, "con cierta cantidad de drogas", de acuerdo con la información oficial.



En la comisaría, el detenido "confesó haber participado en el crimen".



Los cuerpos de seguridad de Río de Janeiro continúan las búsquedas en la zona para identificar y capturar a otros implicados en el homicidio, que ha conmocionado a la comunidad de las MMA en Brasil.

Su última publicación en redes: el robo de su moto

Braga Alves fue asesinado mientras intentaba recuperar la moto que le habían robado dos sospechosos en el garaje de su casa, en Muzema, también en la zona oeste de Río de Janeiro, según denunció previamente en sus redes sociales.



"Ayer por la mañana me robaron la moto en Muzema, ¡dentro de mi garaje! Por favor, ¡compartan y ayúdenme a encontrar a estos ladrones y a recuperar mi moto!", escribió.





El luchador consiguió acceder a las cámaras de seguridad y decidió por su cuenta intentar localizar el vehículo.



Acabó en Morro do Banco, donde al parecer fue retenido por un grupo de narcotraficantes, en disputa por el control de la región con grupos paramilitares.



Según la prensa local, una de las hipótesis que manejan las autoridades brasileñas es que Braga Alves fue confundido con un miliciano.



Rodrigo Nogueira, más conocido como 'Minotauro' y quien fue campeón de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en 2008, lamentó en sus redes sociales la muerte de Braga Alves, al que se refirió como un "hermano".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



"Que terrible cobardía, qué siniestro sin explicación (...) Tengo que agradecerte todo lo que hiciste por mí y por nuestro equipo, hermano. No hay palabras que puedan consolar a la familia y amigos, acciones cobardes como esta no pueden suceder", afirmó.



También transmitió sus condolencias Anderson 'The Spider' Silva, quien fue campeón de UFC en la categoría de peso medio: "Tu ausencia es un doloroso recuerdo de lo mucho que aún tenemos que luchar para cambiar la realidad que nos rodea".