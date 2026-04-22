Arbeloa, tajante sobre Carvajal: "Voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo"

Álvaro Arbeloa ha comparecido en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid ante el Alavés y ha respondido con contundencia sobre la situación de Dani Carvajal. Preguntado por Miguel Ángel Díaz por el delicado final de temporada del lateral y sus opciones de ir al Mundial, el técnico ha sido claro al priorizar los intereses del club.

La respuesta de Arbeloa fue directa: "Yo tengo 20 o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al mundial, y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo". El propio entrenador reconoció que su afirmación "suena mal", pero se mantuvo firme en su postura de anteponer las necesidades colectivas.

Voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo" Álvaro Arbeloa

Vinicius, de los pitos a los aplausos

Otro de los nombres propios fue Vinicius Jr., a quien Arbeloa defendió y elogió por su carácter. El técnico destacó el 'gran esfuerzo' del brasileño en momentos complicados y su capacidad para 'echarse el equipo a la espalda'. Para Arbeloa, Vinicius es 'un gran madridista' que 'siente mucho el escudo' y tiene una 'grandísima valentía'.

EFE MADRID, 21/04/2026.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, tras conseguir el segundo gol del equipo blanco durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/J.J. Guillen.

Sobre los pitos que ha recibido el jugador ante el Alavés, Arbeloa los interpreta como un signo de la 'exigencia que tiene este estadio'. El técnico afirmó que no es 'algo generalizado' y se mostró satisfecho con la reacción del futbolista: 'Lo que siempre me alegra es, pues, lo que ha hecho Vinicius hoy, ¿no? Volver a cambiar esos primeros pitos por por aplausos, lo ha hecho muchas veces'.

Gestión de la plantilla

El entrenador también se refirió a la gestión de otros jugadores como Jude Bellingham. Justificó su sustitución explicando que viene de una lesión y que, con otro partido el viernes, 'no quería correr ningún tipo de riesgos'. Arbeloa aseguró que lo necesita 'al máximo para el viernes'.

A pesar de la sorpresa inicial del inglés por el cambio, el técnico valora positivamente su ambición. 'Bellingham siempre tiene esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, que incluso con un partido así, pues quiere seguir ayudando', comentó Arbeloa, restando importancia al suceso. Además, reafirmó su confianza en otros jóvenes como Camavinga, asegurando que cuenta con el respaldo 'de todo el club' y de la 'afición'.

EFE Bellingham, durante el Real Madrid-Girona

Finalmente, al ser preguntado por unas declaraciones de Fabio Capello sobre el nivel del centro del campo del equipo, Arbeloa optó por la prudencia y declinó hacer comentarios. 'No suelo comentar las opiniones de otros compañeros', sentenció para cerrar su intervención.