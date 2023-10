La apuesta de Mateu Lahoz para el árbitro del Barcelona - Real Madrid: "No trato de retar"

El próximo sábado a las 16:15 horas se disputa el primer clásico de la temporada. Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio Lluis Companys en la 11ª jornada de Liga en un partido en el que, sin duda, uno de los protagonistas en la previa será el árbitro. Este sábado vivimos una nueva polémica en el partido del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, en el que los blancos salieron con un gran enfado por la actuación arbitral de De Burgos Bengoetxea.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó tras el encuentro con cierta sorna que le había "gustado al 100%" la actuación del árbitro. "Yo no he hablado con él... Me ha gustado al 100%. Creo que ha sido un partido muy competido, con muchos duelos y creo que ha acertado en todos", dijo Ancelotti, mostrando ligera ironía pero con gesto serio, durante la rueda de prensa posterior al encuentro. Después de esa rueda de prensa, también habló en los micrófonos de Real Madrid Televisión, donde fue más claro: "La ironía es la única manera porque si digo lo que pienso, me caen muchos partidos. Y lo que más me gusta es sentarme en el banquillo del Real Madrid asique, para evitar suspensiones, no digo lo que pienso. Tiro de ironía".

El mediocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde disputa una posesión ante Marcos Acuña y Sergio Ramos | EFE





El enfado en el Real Madrid con De Burgos

Más allá de los deportivo el equipo blanco no salió contento del estadio hispalense. No gustó la actuación de Ricardo de Burgos Bengoetxea en el arbitraje. Y el enfado se hizo notorio en la rueda de prensa del técnico italiano, que no quiso valorar al colegiado y tiró de ironía ante los medios de comunicación.

El partido comenzó con un gol anulado a Fede Valverde en los primeros compases, tras un saque de esquina en el que estuvo involucrado Sergio Ramos. El central se reencontraba con el Real Madrid tras salir del equipo de Concha Espina en junio de 2021. El centrocampista uruguayo cazó al borde del área el córner y de cabeza asistió a Jude Bellingham, que estaba retrocediendo desde el área pequeña. El inglés fue rápidamente a por el balón, pero no alcanzó a rematar ante la salida de Nyland que erró en su despeje y dejó muerto el esférico para que Valverde tan solo tuviera que marcar a portería vacía.

Se antojaba un partido feliz para el Real Madrid con un temprano gol, pero De Burgos Bengoetxea anuló el tanto por fuera de juego de Bellingham. El flamante fichaje del cojunto madridista estaba adelantado por pocos centrímetros, pero lo suficiente para que el colegiado tras el aviso del VAR no diera validez al gol madridista que abría el barcador.

Imagen del fuera de juego de Jude Bellingham en el Sevilla-Real Madrid.





La decisión de De Bugos Bengoetxea era correcta, pero minutos más tarde confundió a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados al parar un contragolpe blanco. Rudiger robaba el balón en defensa y Carvajal, rápidamente iniciaba el ataque que terminaría con un gol de Bellingham. El central alemán en su recuperación golpeó en la inercia de la disputa de la pelota a Lucas Ocampos, que se quedó tendido en el terreno de juego. El árbitro del colegio vasco, en primera instancia, dio la ley de la ventaja y pidió al atacante argentino del Sevilla que se levantase. Parecía que la jugada seguía sin problemas, pero segundos más tarde cuando el Madrid inciaba el ataque detuvo el encuentro aunque tanto Sevilla como Real Madrid siguieron la jugada al no saber qué señalaba el colegiado que claramente había dado la ley de la ventaja en la jugada.

Manolo Lama valora la polémica del Sevilla-Real Madrid: "Contra las cuerdas".Cope.es/Cordon Press

La apuesta de Mateu Lahoz

En Tiempo de Juego se habló de las polémicas del partido y Manolo Lama dio su opinión sobre esos problemas en el Sevilla - Real Madrid. También el especialista arbitral Pedro Martín habló sobre las dudas que dejó el arbitraje en el Sánchez Pizjuán. Y durante el domingo se siguió hablando de las quejas del Real Madrid por la actuación de De Burgos Bengoetxea. Todo el mundo sabe que esta semana se hablará mucho sobre quién será el árbitro en el derbi del sábado, algo que en principio se dará a conocer el jueves, tras la reunión del Comité Técnico de Árbitros. Sabiendo lo importante que será este tema, Paco González le preguntó a Mateu Lahoz sobre quién será el equipo arbitral en un partido que marcará el estado de ánimo de los dos equipos, para bien y para mal.