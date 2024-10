Aplazados el Valencia-Real Madrid, el Villarreal-Rayo y otros tres partidos de Segunda

El Valencia no jugará ante el Real Madrid este sábado

No habrá fútbol en la Comunidad Valenciana este fin de semana. La RFEF ha hecho buena la propuesta de LaLiga de respetar el luto oficial de tres días impuesto en la región y los equipos de la tierra no jugarán sus partidos. Por tanto, Valencia, Villarreal, Levante, Eldense y Castellón no saltarán al césped. Tampoco se disputarán los encuentros de la Liga F de granotas y ches.

comunicado de la rfef

"El Juez único de Competiciones profesionales y el Juez único de Competiciones no profesionales de la RFEF han acordado este jueves el aplazamiento de diversos partidos que debían celebrarse este fin de semana en la Comunidad Valenciana, gravemente afectada por la DANA que ha causado víctimas mortales y numerosos daños materiales por inundación.

En el caso del fútbol profesional, y después de recibir ayer la solicitud de LaLiga y la Liga F - a petición de varios clubes implicados -, quedan aplazados, por decisión del Juez único de Competiciones profesionales, los encuentros de la jornada 12 de Primera División y de la jornada 13 de Segunda que debían jugarse en la Comunidad Valenciana durante este fin de semana. Se trata de los partidos Villarreal CF-Rayo Vallecano, Valencia CF-Real Madrid, CD Castellón-RC Ferrol, CD Eldense-SD Huesca y Levante UD-Málaga CF.

También se posponen los encuentros de las categorías femeninas de fútbol, aceptando - en lo que respecta a competiciones profesionales - la solicitud de aplazamiento del Valencia Féminas-RC Deportivo y del Real Madrid CF-Levante UD de la Primera División femenina (Liga F).

Por su parte, el Juez único de Competiciones no profesionales ha determinado que se aplacen diversos encuentros de Primera Federación, Primera Federación Iberdrola, Segunda Federación, Segunda Federación femenina y Tercera Federación, tanto en competición masculina como femenina.

Igualmente, la decisión afecta a diferentes partidos del fútbol sala en diversas categorías bajo la órbita de la RFEF, desde la Primera División hasta la División de Honor Juvenil. Estos encuentros se suman a los que ya se aplazaron en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y los correspondientes al CESA sub-14 y sub-16".