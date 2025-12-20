Anthony Joshua baja a la tierra al boxeador youtuber con un KO brutal y rompiéndole la mandíbula: "Una linda paliza de uno de los mejores de la historia"

Jake Paul, el boxeador influencer, se enfrentaba en la madrugada de este sábado a Anthony Joshua. Una prueba de fuego para el youtuber en su carrera en este deporte. Tenía delante a uno de los mejores púgiles de los últimos años, un excampeón del mundo que le infligió un durísimo castigo. Casi todo el mundo tenía claro quién iba a ganar, pero no el cómo. Y este, quizás fue más impactante de lo esperado: Un KO en el sexto asalto y Jake Paul con la mandíbula rota. Había aguantado como un titán, pero acabó sucumbiendo.

Cordon Press El boxeador youtuber sufrió el primer KO de su carrera, aunque plantó cara a Joshua.

Para entonces Paul ya iba con la gasolina justa y se había convertido en un objetivo fácil para un Joshua más acostumbrado a la intensidad y la extensión de este tipo de combates. Y eso que el excampeón de los pesos pesados estuvo comedido, dejando hacer a su rival hasta que se cansó y lo pagó caro. Después de esquinar a Paul cerró una buena combinación de golpes con un fuerte derechazo que rompió la mandíbula a su oponente y lo mandó a la lona.

El combate, uno de los más esperados del año, mostró que Jake Paul sabe boxear de verdad. El estadounidense se embolsó 50 millones de dólares y tuvo los arrestos de subirse al ring en una misión casi suicida para pelear con un boxeador como Anthony Joshua. Sin embargo, está muy lejos de pelear con los mejores. Eso sí, el influencer disfrutó de lo lindo de la experiencia: "Fue una locura, me lo pasé genial, tengo la bendición de Dios para poder hacer una actuación como esta. Anthony es un gran luchador, me dieron una paliza. Pero volveré y seguiré ganando. Ya he ganado en todos los aspectos de la vida, mi familia, por cierto, tengo la mandíbula rota, definitivamente está rota, una linda paliza de uno de los mejores de la historia. No me sorprende, me he cansado mucho tratando de manejar su peso. Creo que, con un mejor cardio, podría haber seguido luchando. Volveré y pelearé con gente de mi peso, quiero ir a por el título mundial del peso crucero".