Los antecedentes del árbitro Clément Turpin con el Real Madrid y el Atlético antes del derbi de Champions: "Con el Atleti es otra cosa"

Es inevitable mirar al colegiado antes de un derbi como es el que enfrenta este martes, en Liga de Campeones, al Real Madrid y al Atlético de Madrid.

La UEFA escogió al francés Clément Turpin para administrar justicia en el estadio Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final.

Para Pedro Martín, analista arbitral de la Cadena COPE, Turpin es uno de los "primeros espadas" de la UEFA, que parece no haberle importado que Turpin ya arbitrase al Real Madrid hace tres semanas en Manchester frente al City, en el partido de la repesca.

"Como la cosa salió bien, repite. Entre otras cosas, porque es un árbitro de primer nivel. Los colegiados franceses están de moda ahora", valoró.

Por lo demás, Turpin es el mejor árbitro en la historia del Madrid en la Copa Europa: "siete victorias y un empate victorioso".

"Con el Atlético es otra cosa: dos victorias, tres empates y una derrota. En cuatro partidos de Copa Europa, ninguno de eliminatorias y dos de UEFA, con una expulsión de Vrsaljko nada más empezar el partido contra el Arsenal en 2018", recordó.

VINICIUS, Y LOS ARBITRAJES EN EUROPA

Precisamente en la previa del Real Madrid-Atlético de Madrid, Vinicius rompió una lanza a favor de los árbitros europeos.

EFE Vinicius, en rueda de prensa

"Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores y cuidan el espectáculo. Es importante para nosotros porque sabemos que van a castigar a la gente que da patadas y para el juego en todo momento. No nos gusta hablar de los árbitros, pero es importante para nosotros que piten bien", comentó el brasileño en rueda de prensa.

"Creo que cuando los árbitros no sacan las tarjetas a los demás y yo protesto por primera vez, me la sacan a mí. Es normal, estoy caliente dentro del partido, con ganas de ganar y hago muchas cosas que no debo hacer, pero creo que en cada partido estoy mejorando", reconoció.