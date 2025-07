Anisimova rompe a llorar después de la derrota más abultada en Wimbledon desde 1911

Iga Swiatek ya tiene la colección de superficies. A la mejor jugadora en tierra batida de la década, ganadora de cuatro Roland Garros, se le exigía dominar también la hierba y por fin lo ha conseguido. En su año quizás más inestable, Swiatek arrolló a Amanda Anisimova (6-0 y 6-0) en 57 minutos y se proclamó campeona de Wimbledon.

La derrota es la más abultada en un Grand Slam desde que Steffi Graff sonrojó a Natasha Zvereva en poco más de media hora en Roland Garros 1988 y el primer doble 'rosco' en Wimbledon desde 1911, cuando Dorothea Douglas batió a Dora Boothby. En la Era Abierta, desde 1968, la derrota más dura la sufrió Evonne Goolagong contra Billie Jean King por 6-0 y 6-1.

EFE Las lágrimas de Anisimova tras caer en Wimbledon

Una dura derrota que provocó que la estadounidense rompiera a llorar. De hecho deseó "haber jugado un partido mejor" y durante la ceremonia de trofeos y después de recibir el de subcampeona de manos de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, Anisimova, que perdió el partido en 57 minutos y fue ampliamente ovacionada por la pista central.

"Eres una jugadora increíble, Iga. Obviamente lo has demostrado, hoy, eres una inspiración para mí. Has tenido dos semanas increíbles, ganando tu primer Wimbledon. Es muy especial. Enhorabuena a ti y a tu equipo", dijo Anisimova

"Gracias a todos los que me han apoyado desde mi primer partido aquí. Me habéis ayudado mucho. Han sido dos grandes semanas, aunque me he quedado sin gasolina, ojalá haber jugado un partido mejor", explicó. La estadounidense, que lloró varias veces durante el discurso, se emocionó mucho al hablar de su madre. "Gracias a ti estoy aquí".