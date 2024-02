Andrea Peláez apuesta por seguir haciendo historia en los Juegos Olímpicos de París

Por primera vez en su historia España participará en los Juegos Olímpicos. La campeona del mundo no falló en el partido más importante disputado como local en años, cumplió el papel de favorita y Sevilla volvió a ser talismán. Un contundente 3-0 le endosó a Países Bajos para sellar su billete para París 2024, donde partirá como clara candidata al oro.

España sigue haciendo historia y jugará sus primeros Juegos Olímpicos La selección española ganó a Países Bajos y logró el billete para París 2024. Además, las campeonas del mundo jugarán la final de la Liga de Naciones contra Francia. 23 feb 2024 - 20:30

España cumple su sueño olímpico

La selección femenina rompió este viernes otra barrera, la olímpica. La campeona del mundo no acusó la presión y firmó un gran partido que evidenció el por qué es ahora la número uno del ranking para conseguir algo que hasta hace no demasiado parecía impensable. Y estas posibles nuevas 'chicas de oro' solventaron su semifinal con autoridad, desarbolando a un rival que no supo reponerse a los dos 'mazazos' que supusieron los dos goles en el tramo final de la primera mitad, aunque antes ya había podido ir por detrás en el marcador, y que le permitieron jugar con más comodidad una segunda parte menos movida.

Ahora, a España le espera en la pelea por un tercer éxito en seis meses precisamente la anfitriona de este verano, una Francia que ganó por 2-1 en la otra semifinal a Alemania y que abre una nueva oportunidad para neerlandesas y alemanas de estar en París.

España sacó un gran botín tras los primeros 45 minutos, aunque bien pudo ser mayor si Salma Paralluelo hubiese tenido más tino ante un combinado neerlandés, que repitió las tres centrales pero juntando a Miedema con Bereenstey y Martens y que trató de tener más la pelota y presionó arriba para intentar incomodar con Groenen muy encima de Bonmatí para que esta no pudiese jugar cómoda en una zona donde Laia Aleixandri 'hizo' de Tere Abelleira.

Jenni Hermoso celebra el primer gol conseguido ante los Paises Bajos. EFE.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De hecho, el primer aviso fue visitante con un balón cruzado al segundo palo al que no llegó por poco Brugts. Sin embargo, la réplica de la campeona del mundo fue instantánea y con Salma Paralluelo como protagonista. La delantera del FC Barcelona fue un tormento para la zaga rival cada vez que encontró espacios, pero le faltó más finura en sus definiciones.

Países Bajos no dejó de mirar la portería de Cata Coll pese a estos avisos y a arriesgarse a dejar espacios atrás, pero sólo encontró un potente disparo de Bereensteyn, bien controlada por Irene Paredes y Laia Codina. A partir de ahí, fueron bajando algo las revoluciones y España pudo imponerse más y obligar a las visitantes a recular.

La campeona del mundo pudo manejar mejor el ritmo del choque y encontró el premio que se le había resistido en dos 'latigazos' que dejaron 'groggy' a los Países Bajos. Primero,en el 41, de Jenni Hermoso, fina al borde del área para quitarse a una rival y luego definir con suavidad. Luego, en el 45 y con la campeona de Europa buscando los vestuarios, Mariona Caldentey dibujó un sensacional pase al corazón del área para la clásica aparición de Aitana Bonmatí y hacer el 2-0.

?? D???s????s ????????s ?? ???s ????s. pic.twitter.com/b01KQpEwRY — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 23, 2024

Países Bajos aprieta, Ona Batlle sentencia

Andries Jonkers metió a Damaris Egurrola por Miedema en busca de soluciones y el arranque de su equipo en la segunda mitad fue bueno y obligó a la defensa española a mostrar concentración para evitar males mayores para Cata Coll. Salma Paralluelo tras otra maniobra genial de una Mariona Caldentey volvió a poner a prueba con un disparo potente, pero el choque tenía cada vez más dirección hacia la portería española porque las visitantes eran ahora las que tenían el balón.

Con el encuentro entrando en una fase en la que pasaban pocas cosas, lo que interesaba a las locales, la seleccionador permitió el debut de la joven Vicky López, por Jenni Hermoso, y metió a Oihane Hernández por Olga Carmona para controlar el presumible arreón final visitante. La entrada de la lateral del Real Madrid provocó el cambio de banda de Ona Batlle, encargada de sellar el billete a París, tras una buena internada y un pase que no acertó primero Alba Redondo ni tampoco ella misma en su primer intento. El choque acabó ahí y España pudo saborear con calma una nueva hazaña.

España estará en París en sus primeros Juegos Olímpicos. Sefutbol.





El análisis de Andrea Peláez

La selección española femenina de fútbol ha sellado su billete para participar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Ha sido en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. En ese escenario hemos ganado por 3-0 en las semifinales de la Liga de Naciones a los Países Bajos.

El primer gol lo hacía Jenni Hermoso después de un jugadón dentro del área, el segundo lo ponía la actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, y el tercero, para cerrar el marcador, Ona Batlle.

Hemos ganado esta semifinal que tenía un billete directo para París 2024. Van a ser nuestros primeros Juegos Olímpicos después de haber hecho historia en Australia y Nueva Zelanda y ser campeonas del mundo, pero, además, hemos sellado nuestra presencia en la final de la Liga de Naciones, que será el próximo miércoles en este mismo escenario, en La Cartuja, ante Francia, que ganó en la otra semifinal por 2-1 ante Alemania. España va a buscar su primer título de 2024 después de cosernos la estrella en el pecho.

Canal de WhatsApp de Tiempo de Juego

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego, únete ya a nuestro canal de Whastapp PINCHANDO AQUÍ.