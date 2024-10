Ancelotti, sobre las palabras de Simeone tras el derbi: "Es desviar el tiro"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió este martes a lo que dijo Diego Simeone tras los incidentes acaecidos en el derbi del Metropolitano, donde, después de criticar a los aficionados que lanzaron objetos a Thibaut Courtois, el entrenador argentino pidió sanciones "a los que provocan". Ancelotti subrayó que eso es "desviar el tiro" de lo importante.

"Soy respetuoso, pero hablar del comportamiento de Courtois durante un partido en el que le han gritado muérete, es desviar el tiro. Es simple. No tengo que añadir más", aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Lille.

El técnico italiano del Real Madrid pidió mano dura con los aficionados violentos para que se acabe con su presencia en los estadios: "Como siempre, respeto la opinión de todos, pero el tema es bastante claro. El partido tuvo actos violentos y los violentos no pueden estar dentro de un campo de fútbol ni en la sociedad. Es lo que ha pasado e intento respetar todas las opiniones, pero lo que ha pasado lo han visto todos", dijo.

Ancelotti, sin querer aludir a las declaraciones de Simeone y del capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, expresó su manera de ver la situación tras la polémica: "Hablar de otras cosas de lo que ha pasado es desviar el tiro y el tiro es que los violentos, no solo del Atlético, de cualquier equipo, no pueden estar en un campo. El fútbol no necesita estos personajes, son innecesarios. Es mejor que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos. Da igual el club, los violentos es mejor que nos dejen en paz", manifestó.

De lo que no opinó Ancelotti al ser preguntado fue de lo ocurrido al final del partido, cuando, tras estar 22 minutos el juego detenido por los objetos lanzados desde el fondo sur del Metropolitano, los jugadores del Atlético de Madrid fueron a aplaudir a los aficionados que estaban en esa zona: "No quiero opinar sobre cuál puede ser el comportamiento de otras personas y colegas a los que respeto mucho. No quiero opinar en absoluto de esto", zanjó.

mbappé, en la convocatoria

El delantero francés Kylian Mbappé pasará una prueba final para decidir en el último entrenamiento, que completará de regreso al grupo, si juega ante el Lille en tierras francesas, y antes su técnico, Carlo Ancelotti, dejó claro que no se tomarán riesgos pero que el jugador "ha querido viajar para jugar".

Recuperado en apenas una semana de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Ancelotti abrió la puerta a la opción de que Mbappé tenga minutos ante el Lille y solamente se pierda un partido por lesión, el derbi del Metropolitano del último domingo.

"Ha recuperado bien, muy rápido. La verdad que sólo ha entrenado individual ayer y no ha parado mucho tiempo, no ha perdido su condición. Hoy lo vamos a ver, hará todo el entrenamiento con nosotros y tomaremos junto a él la decisión más apropiada teniendo en cuenta que lo último que queremos hacer es arriesgar", manifestó en rueda de prensa al partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Ancelotti descartó que Mbappé haya sufrido una rotura muscular el pasado martes ante el Alavés, de ahí que haya acortado unos plazos de recuperación que en un primer momento se marcaron en tres semanas de baja.

"Mbappé ha tenido una sobrecarga que ahora con la nueva tecnología hablan de grado 1 o 2. El grado 1 antiguamente era un musculo sobrecargado y significa que en poco menos de una semana ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar porque se encuentra bien, hay solo que ver el entrenamiento que hace hoy. Si está a tope, al cien por cien, podrá jugar. No vamos a tomar riesgos. Si no los hay obviamente juega desde el primer minuto", aseguró.