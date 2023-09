Ancelotti se rinde ante uno de sus jugadores: "Talento extraordinario"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha atendido a la prensa en la previa del encuentro que el equipo blanco disputará este miércoles a partir de las 19:00h ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu.

Ancelotti: "Poner en duda todo, con todos los problemas que hemos tenido, me parece demasiado" Cuestionado su planteamiento táctico en el Cívitas Metropolitano, Ancelotti tomó distancia respecto a las críticas que ha recibido: "La opinión pública puede opinar". 26 sep 2023 - 13:14

En esa rueda de prensa, Ancelotti quiso destacar a uno de sus jugadores del que dijo que "tiene un talento extraordinario, y esto es solo genética". En el siguiente audio podrás descubrir de quién se trata y en palabras del propio Ancelotti.

Audio

ANCELOTTI RESPONDE A LAS CRÍTICAS

El entrenador italiano no está siendo ajeno a las críticas que está recibiendo después de su planteamiento en el Metropolitano donde su equipo perdió por 3-1, y con ello ha dicha adiós de forma momentánea al liderato en Primera División que ahora está en manos del Barcelona, con los mismos puntos que el Girona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante esas críticas, Ancelotti respondió con contundencia: "¿Me puedes hacer un resumen de todas las críticas que he recibido? A mí no me molesta nada. Yo tengo que estar focalizado en mi trabajo. No es verdad que no me atreva -a dejar a Modric y Kroos en el banquillo-. Aquí todos los partidos son importantes. Modric y Kroos no han jugado mucho, y cuando han entrado han aportado. Si tengo que contestar a todas las críticas, tendría que pasar mucho tiempo aquí -en la sala de prensa-".

SISTEMA

Ancelotti también habló del sistema de juego y de su cambio al 4-4-2 con rombo en el centro del campo y él aseguró que no le pasa por la cabeza cambiar: "Cada sistema tiene su debilidad. El sistema con rombo no es perfecto, ni el 4-4-2 o el 5-3-2. A nosotros nos permite presionar más arriba, ser más energéticos y fuertes en la recuperación de balón".

DEBATE EN DEPORTES COPE

Un planteamiento de Ancelotti que ya fue debatido este lunes en Deportes COPE y donde se llegó a la conclusión que con jugadores como Mbappé no hubiera hecho lo mismo.

Audio

POSIBLE SUSTITUTO

Tras la derrota de este domingo en el Metropolitano han vuelto a salir nombres de sustitutos de Ancelotti y más aún a sabiendas del precontrato que tiene el italiano con la selección de Brasil.

Xabi Alonso, durante un entrenamiento con las categorías inferiores del Real Madrid.Cordon Press

Radio MARCA ya informó este lunes que Xabi Alonso sería el técnico del Real Madrid la temporada que viene, pero hay otros nombres en las quinielas como Raúl o Arbeloa.

El actual técnico blanco no duda en halagar a cualquiera de esas tres opciones: "Son personas que conozco, los quiero mucho y ojalá que puedan ser entrenadores del Real Madrid".

PRÓXIMO RIVAL DEL REAL MADRID

Los blancos reciben este miércoles a Las Palmas en el Santiago Bernabéu. El conjunto canario consiguió el pasado domingo la primera victoria de la temporada ante el Granada gracias a un golazo de Kirian.

Este martes también atendió a la prensa el entrenador de Las Palmas, García Pimienta, quien pretende jugar de tú a tú contra el Real Madrid: "Debemos quitarles el balón; cuando tengamos el balón, que no nos queme, que seamos nosotros, con la intención de atacar siempre pero no precipitarse. Debemos ser valientes, ser protagonistas. Nosotros tenemos que jugar de tú a tú al Real Madrid, no perderle la cara, ir a por ellos con nuestras virtudes, que son muchas. Si les quitamos el balón, son equipos que sufren".

En este sentido, insistió en que "la intención es tener el balón". "Si somos generosos en el esfuerzo y somos ordenados atrás creo que vamos a tener nuestras opciones para tener posibilidad de atacar a un equipo ofensivo como el Madrid. Ojalá se generen muchas ocasiones de este tipo y que la gente de arriba esté 'finita' para materializarlas", manifestó.