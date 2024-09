Ancelotti pone fecha a su retirada de los banquillos: "Cuando el fuego se apague"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes en un conferencia en México que los fichajes del francés Kylian Mbappé y el brasileño Endrick con el Real Madrid, no cambian la exigencia que tiene cada año con su club, que es competir al máximo nivel en todos los partidos.

Ancelotti no ve cerca su retiro de los banquillos, pero admitió que le quedan de carrera menos de 10 años: “Me retiraré hasta que el fuego que tengo por el fútbol se acabe. Todavía me pongo nervioso antes de un partido, siento presión, y mientras eso no cambie seguiré aquí”, sentenció.

También habló de sus inicios en los banquillos y fue muy sincero: "No siempre pensé en ser entrenador. Un día en el Milan, Sacchi me dijo 'el día que tú dejes de jugar me gustaría que fueses mi ayudante'. Fue un genio del fútbol. Cambió la metodología. Fue un gran maestro. Él me dio mucho, como Eriksson. Lo importante es el conocimiento. Cuando empiezas no tienes experiencia. No se puede comprar. Llega con el tiempo, pero no el conocimiento. La pasión y la curiosidad es importante. Siempre hay algo que puedes aprender".

EFE Kylian Mbappé saluda a Carlo Ancelotti en el partido ante el Betis.

Y es que no es nada fácil el trabajo como entrenador. Cada día surgen dificultades a las que hacer frente: "Las encuentro cada día. Es un trabajo de mucho poder y responsabilidad. Puedo elegir a qué hora entreno, a quién pongo, pero al final es una relación entre personas. Ese es el aspecto más importante. Yo a veces les pregunto a los jugadores 'quién eres tú' y ellos me dicen 'soy un jugador'. Y yo les digo 'no, tú eres una persona que juega al fútbol'. Yo intento tener relación a nivel personal además de profesional porque así puedes sacar mejor rendimiento del profesional. Lo intento hacer. No es sencillo porque el jugador siempre quiere jugar. Y 11 lo hacen, pero 15 van a mirar el partido. Eso es lo más complicado. Pero si tú logras tener una buena relación personal, esto te ayuda a trabajar mejor".

La crítica también forma parte de su trabajo: "Debes tener la idea clara de lo que debes hacer. Es importante escuchar a tu asistente, al jugador... Una vida sin presión o un poco de estrés no existe. Demasiado estrés no, pero un poco es gasolina. El día que no tenga emoción antes de un partido, es el día en el que tengo que parar. Antes de un partido hay preocupación, hay sentimiento negativo pensando que no va a salir bien, que nos van a marcar un gol... Cuando empieza el partido, todo para. Entonces, hay que buscar la tranquilidad para manejar las situaciones del juego".

Ancelotti y su icónica foto en una celebración del Real Madrid.

Por último se refiere a sus celebraciones que tanto han dado que hablar últimamente y en las que se ve su cara más divertida: "Me gusta bailar, cantar, pasarlo bien con mi familia y amigos. Es importante elegir el momento justo para cantar. Y yo sólo canto cuando ganamos títulos y en un estadio. Yo creo que fumé una vez un puro en mi vida, que fue en el autobús con los jugadores. No fumo nunca puros, pero ahora tengo la casa llena de puros de regalos. Igual que los chicles, que la gente me los regala siempre y sólo los tomo en los partidos".