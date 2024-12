Ancelotti: "No he perdido el control, el fútbol no es un paseo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este martes que a pesar del mal momento atravesado por sus pupilos en las últimas semanas, ellos siguen "vivos" y están a las puertas de levantar la "vieja Copa Intercontinental", sin sentir que haya perdido "el control" de la situación.

"No he perdido el control, por supuesto que no. Lo importante es estar ahí. Seguro que vamos a ser muy competitivos en la segunda parte de la temporada. Como siempre digo seguimos vivos, y puedo asegurar que no he perdido el control", dijo el técnico blanco en la víspera de esa final de la Intercontinental de la FIFA contra el CF Pachuca.

EFE El Real Madrid ha perdido 3 de 6 partidos en la Champions League.

Ancelotti confesó en rueda de prensa que la "crítica es aceptable" porque es parte de su trabajo y cuenta con ello como una forma de aviso. "Es una parte importante de mi trabajo porque el entrenador, obviamente, es crítico. Creo que no hay ni un entrenador en la historia del fútbol limpio de la crítica. Entonces, esto significa que tú tienes que entenderlo", destacó.

"El Real Madrid llega el año pasado ganando Liga y Champions, el mercado del verano llega al mejor lugar del mundo. Entonces, todo el mundo piensa que va a ser un paseo. El fútbol no es un paseo. El fútbol es pelear, luchar cada partido, teniendo en cuenta que no siempre tú puedes controlar el resultado de los partidos", argumentó Ancelotti.

"A veces tú mereces ganar el partido y no lo ganas. A veces tú mereces perderlo y lo ganas. Pero la crítica creo que empieza desde allí. El equipo ha hecho una temporada fantástica el año pasado y ha llegado el mejor jugador del mundo. Entonces, uno más uno es dos, pero no siempre es dos en el fútbol", reflexionó el entrenador merengue.

EFE Carlo Ancelotti, durante el encuentro ante el Rayo

Respecto a la final de este miércoles contra el CF Pachuca, admitió que él y sus pupilos se encuentran "ilusionados" por estar en disposición de levantar este nuevo título, lo cual significa que lo hicieron "muy bien" durante el curso pasado.

"Todos los partidos son trampa. Pachuca es un equipo que llega aquí y si llega aquí, algo tiene. Ha ganado a Botafogo, ha ganado a Al Ahly, ha ganado la CONCACAF, entonces es un equipo que merece estar aquí y tenemos que respetarlo por lo que es y por la calidad que tiene. Una final es siempre una emoción, una sensación especial antes del partido, entonces de preparar bien el equipo", aseveró.

@fifaworldcup_pt Los jugadores del Pachuca levanta el trofeo de la FIFA Challenger Cup.

De ganar esta final, Ancelotti se convertiría en el técnico con más títulos en la historia blanca: "Me doy cuenta que es algo importante también para mí llegar a conseguir todo este éxito con este club". "Soy honrado de haber hecho un buen trabajo. Creo que he hecho un buen trabajo aquí. Quiero seguir y hacer un buen trabajo. Obviamente es un honor para mí la comparación con Miguel Muñoz y todos los entrenadores que han tenido la suerte de entrenar el club más grande del mundo", opinó.

La gran duda del partido es la presencia de Kylian Mbappé, aunque son "optimistas" porque el delantero francés "ya ha entrenado bien y ha tenido buenas sensaciones". "Ha hecho 'sprint-distance'. Ha salido todo bien. Obviamente, hoy es un entrenamiento importante donde tiene que evaluar lo que son sus sensaciones. Si está bien, si no hay riesgo, hablando con él, con los doctores, va a jugar. Obviamente, si hay un mínimo riesgo, no. Entonces, el entrenamiento de hoy es muy importante", confirmó.

EFE Mbappé se lesiono hace una semana contra el Atalanta

Luego negó haber tenido una reunión con el club para tratar alguna incorporación de jugadores en el próximo mercado invernal. "Queremos llegar bien a Navidad. Intentar de ganar este partido y el próximo, descansar, porque creo que el equipo necesita descansar. Y después, en general, pensaremos lo que tenemos que hacer", aclaró.

Sobre el premio The Best, cree que el delantero brasileño Vinícius Jr. "merecer ganar" por todo el "trabajo que está haciendo". "Es un jugador fantástico, creo que sería un premio merecido en base a lo que ha hecho este año, 2024. Merece llevárselo, y espero que lo haga", concluyó Ancelotti en su conferencia de prensa.