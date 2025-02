Ancelotti confiesa estar más tranquilo con los árbitros en Europa: "La estadística habla"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, admitió que se siente más tranquilo con los arbitrajes de competiciones europeas que con los que su equipo recibe en España, e insistió que han sido "perjudicados" en las tres últimas jornadas de LaLiga.

"Ya he opinado de lo que está pasando y es algo bastante sorprendente. No tengo nada que añadir. No estamos contentos de lo que ha pasado contra Osasuna, contra Atlético y Espanyol. Son tres partidos que creo que hemos sido perjudicados por algunas decisiones que todavía no entendemos, ni yo entiendo", dijo en rueda de prensa.

Preguntado por si se siente más tranquilo por un arbitraje en la Liga de Campeones que en una competición española, Ancelotti fue rotundo. "Sí, la estadística habla", manifestó.

"En Europa hay mucha menos polémica en este sentido, muchas menos intervenciones del VAR que solo entra cuando es necesario. Hay que tener en cuenta que en la Champions sólo pitan los mejores árbitros de cada país, la calidad es alta en este sentido", defendió.

Reconoció 'Carletto' que en el Real Madrid tienen "esperanzas" de que no se sancione a Jude Bellingham por su expulsión en El Sadar, y dejó una reflexión sobre el uso del VAR.

"Tengo dudas con el VAR, pienso que ha quitado demasiada responsabilidad del que tiene que juzgar, que es el árbitro. En el momento en el que le quitas es peligroso. Llegó para evitar errores fragantes, obvios, y no para intervenciones de fútbol. Muchas veces se busca por una imagen, quitando la naturalidad del fútbol", criticó.

"Veo penaltis con muchísimos pisotones que no sé cuántos jugadores o entrenadores están de acuerdo en estos penaltis como el de Tchouaméni, el de Le Normand a Borja Iglesias, de Camavinga... es difícil entenderlo. Que la decisión la tome el VAR no lo entiendo", sentenció.

respuesta a guardiola

Carlo Ancelotti descartó que Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se crea lo que dijo antes del partido de vuelta de la eliminatoria previa a octavos de final de la Liga de Campeones, tras el triunfo del Real Madrid en el Etihad (2-3), cuando aseguró que tienen un 1% de posibilidades en el estadio Santiago Bernabéu.

Cordon Press Ancelotti y Pep Guardiola, en el Manchester City - Real Madrid

"Guardiola no lo piensa, la verdad. Le voy a preguntar mañana antes del partido si de verdad piensa que tiene un 1%. Seguro que piensa que tiene más, como es justo y como nosotros no pensamos que tengamos el 99%. Tenemos una pequeña ventaja y vamos a plantear el mismo partido que en la ida salió bien", dijo en rueda de prensa.

equipo

En cuanto a las alternativas en el once, el de Reggiolo dijo que Rüdiger podrá "jugar desde el principio", y que Tchouaméni puede "volver a jugar como pivote y Asencio como central". "Hay que ver también como está Valverde porque se ha entrenado y tiene buenas sensaciones, pero salió un poco tocado del partido contra Osasuna. Puede jugar de lateral, aunque también puede jugar ahí Asencio, porque Lucas Vázquez no ha terminado su proceso de recuperación", aclaró.

EFE El defensa alemán del Real Madrid Antonio Rudiger se retira tras caer lesionado durante el encuentro ante el Espanyol

Un Ancelotti que ve a Kylian Mbappé "motivado" y "bien físicamente". "Maneja muy bien el estrés antes del partido, es muy tranquilo y calmado", elogió.