Ancelotti, claro con sus intenciones para la Copa del Rey: "Vamos a intentar volver a ganarla"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, recordó las dos Copas del Rey conquistadas antes de su estreno en la actual edición, frente a la Arandina, en una competición que marcó como objetivo y aseguró que les dio "mucha felicidad".

"Somos los campeones vigentes y por el hecho de que es una competición que nos ha dado mucha facilidad el año pasado, vamos a intentar volver a ganarla. Esperamos empezar de la mejor forma posible", aseguró en rueda de prensa.

No miró 'Carletto' a batacazos del Real Madrid en la Copa del Rey a las primeras de cambio y, antes de su estreno, recordó los éxitos. "Esta competición la he ganado dos veces con el Real Madrid y nos ha dado mucha felicidad. Fue inolvidable la de Valencia y también la del año pasado en Sevilla".

Y se mostró confiado el técnico italiano en los jugadores que comenzarán el partido pese a ser un once con novedades e inédito. "Podemos sacar nuestro mejor nivel haciendo un partido serio, estamos listos para luchar como siempre. No tengo dudas y sí mucha confianza porque el equipo está enchufado y tiene motivación en una competición que nos dio mucha felicidad el año pasado".

Confirmó la titularidad de Kepa Arrizabalaga y dejó entrever la titularidad del canterano Álvaro Carrillo en el centro de la zaga, así como el esperado debut del turco Arda Güler.

"No hablaría de un partido con cambios porque todos los que han jugado lo han hecho muy bien. Es un partido difícil que tenemos que tomar en serio en una competición que a nosotros nos interesa mucho. Por cansancio, tras jugar el miércoles por la noche, haré algunos cambios, pero el equipo va a ser competitivo igual", adelantó.

"Dani Carvajal es una opción como central pero vuelve Nacho y tengo la opción de Carrillo que está entrenando bien con nosotros. Thcoumaéni no jugará porque necesita descansar. Güler estará disponible, es una opción que pueda empezar el partido", agregó.

La nueva situación de la portería defiende el entrenador madridista, no afectará al rendimiento de Kepa ni de Andriy Lunin, a los que no ve similares a lo vivido en la primera etapa entre Iker Casillas y Diego López cuando repartió competiciones entre ambos.

"Es una situación distinta a la primera etapa con Casillas y Diego López. Mañana va a jugar Kepa, hay competencia en la portería, es bueno para nosotros y para ellos porque están motivados y trabajando muy bien los dos", defendió.

Y no dudo en afirmar que el inglés Jude Bellingham es el mejor jugador del mundo en este momento. "Lo está haciendo muy bien en la primera parte de la temporada, teniendo en cuenta la adaptación a nuestro club. Tenía que adaptarse a una nueva cultura y al idioma. Lo ha hecho muy bien. Obviamente es el mejor".

Tras afirmar públicamente que no tendrá ningún fichaje en el mercado invernal, ni un central pese a las lesiones graves de Eder Militao y David Alaba, 'Carletto' no espera ningún regalo de Reyes del club y valoró su relación con el presidente Florentino Pérez. "Tengo una buena relación con él. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha dado. Me lo está dando todo a nivel de cariño y emoción. Le guardo mucho cariño".