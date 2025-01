Ancelotti: "El Bernabéu ha pitado para dar un toque de atención"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que le parece "aceptable" el comportamiento de la afición del estadio Santiago Bernabéu e interpretó los silbidos como "un toque de atención".

"El Bernabéu ha pitado para dar un toque de atención y cuando el partido se ha complicado ellos han empujado. Cuando el Bernabéu empuja es especial para nosotros", dijo en rueda de prensa.

"Es un toque de atención de la afición a los jugadores y al entrenador. Me parece aceptable por lo que ha pasado ante el Barcelona. Después el equipo ha reaccionado bien, sobre todo Tchouaméni que ha jugado un gran partido", añadió.

El futbolista francés fue el jugador más silbado por la afición madridista y recibió una defensa a ultranza de su entrenador.

"Es un jugador de carácter absoluto, que ha vuelto a su posición y ha ayudado al equipo sobre todo en el aspecto defensivo, recuperando muchos balones, ayudando a los centrales, siendo bueno en la presión y ayudando con balón a Modric y Ceballos", dijo.

En su análisis el técnico italiano lamentó los errores individuales que provocaron que el Real Madrid dejase escapar dos goles de ventaja y necesitase de la prórroga para avanzar a cuartos de final de Copa.

"Cuando el partido estaba casi acabado hemos reglado dos goles y después el equipo ha reaccionado bien en la prórroga. Hemos jugado buen partido hasta el 70, pudimos marcar el tercero pero fue fuera de juego y después regalamos los dos goles. Ha llegado la reacción del equipo y al final ha salido todo bien", aseguró.

"Fue por tensión baja al final, hemos dejado un salida desde atrás en mal posicionamiento y se ha abierto el partido. No tiene que pasar, entrenamos para no cometer estos errores y no bajar el ritmo hasta el final", criticó.

Tras el doblete del brasileño Endrick, el técnico italiano reconoció que "ha demostrado su calidad" y destacó que "es un delantero que cuando tiene una oportunidad dentro del área o en la frontal tiene un golpeo extraordinario".

Ancelotti no se mojó sobre la acción polémica del partido, el penalti de Lunin pedido por el Celta con empate a cero en el marcador. "No la he visto y no sé que decir. No tenía la tablet en el banquillo y no he visto prácticamente nada. Es difícil porque creo que han hablado desde el VAR con el árbitro y han tomado esta decisión, no lo he visto, puede ser que fuese penalti pero han tomado una decisión que no sé si es correcta o no".

El posible penalti de Lunin a Swedberg en el Real Madrid - Celta

Por segundo partido consecutivo, el técnico madridista sustituyó a Vinícius y dejó elogios a Mbappé. "Lo cambié sólo por cansancio hoy porque Vinícius ha sido determinante en la segunda parte en ataque con Mbappé. Lo he quitado para meter la frescura de Rodrygo".

"Veo a un jugador que ha vuelto a su mejor nivel, está jugando muy bien, ayudando al equipo marcando goles. Ha llegado a su mejor nivel y nos va a ayudar mucho en los próximos partidos", sentenció.