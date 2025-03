Álvaro Cervera pide respeto a los árbitros: "No me vuelvo a poner detrás de una pancarta"

l Racing de Santander consiguió un agónico triunfo (2-1) tras remontar ante al Tenerife en El Sardinero, en un mal partido del conjunto cántabro que estuvo marcado por la expulsión del visitante César a 20 minutos del final.

Los verdiblancos sólo fueron capaces de reaccionar tras esa tarjeta roja que sufrió el conjunto canario, que se adelantó en el marcador y con once jugadores sobre el terreno de juego fue superior a su rival.

En los minutos finales el Racing de Santander asedió el área rival y, fruto de ello, culminó la remontada con un gol de Andrés Martín, que disparó desde la frontal y batió por raso a Edgar Badía, en una jugada polémica, con tángana multitudinaria incluida entre integrantes de ambos equipos, que tuvo que ser revisada por el VAR, pero que el colegiado finalmente decretó como válida para confirmar el valioso triunfo de los verdiblancos.

Al término del encuentro, el entrenador visitante Álvaro Cervera cargó duramente contra el arbitraje: “Piden respeto y sacaron una pancarta el otro día pidiéndolo. Pero el respeto debe ser para todos. No me vuelvo a poner detrás de una pancarta si no se nos respeta a nosotros también. Estamos en una situación límite, pero merecemos que se nos trate como a los demás”.

El técnico, criado en Santander, ha aseverado irse de El Sardinero "contrariado", ya que, en su opinión, últimamente todas las acciones dudosas les caen en contra, aunque cree que no hay "una persecución" contra su equipo.

LaLiga Álvaro Cervera, durante el partido ante el Racing

Cervera ha pedido a la gente del Tenerife que vea el segundo tanto del Racing, ya que afirma que el árbitro lo vio y se llevó el silbato a la boca y luego no señaló el libre directo.

"Quiero que la gente vea el segundo gol y que paren cuando nuestro jugador se cae, el árbitro se lleva el pito a la boca. Había algo que no estaba para que nosotros ganásemos", ha insistido.