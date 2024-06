Alonso: "Va ser un fin de semana muy interesante para los espectadores, pero una auténtica lotería"

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, dominó este viernes los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el noveno del año, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; en una jornada atípica marcada por la lluvia y en la que, al no haberse rodado mucho, no se pudieron extraer demasiadas conclusiones. Y en esa misma línea se manifestó el asturiano al término de esta segunda sesión libre de entrenamientos.

"Bueno ha sido un día que no ha sido muy útil para nadie, he dado pocas vueltas en la FP1 y en la FP2, no hemos tenido condiciones de seco en ningún momento, poco que decir", señaló.

A pesar de lo ocurrido en el día, Alonso está convencido de que "habrá que estar atentos y acertados" porque "puede ser que sean las condiciones que tengamos en la crono y en la carrera".

"Con estas condiciones a veces tomas decisiones al azar, una moneda al aire, y a veces salen bien y otras veces salen mal, ojalá salgan bien este finde", deseaba Alonso al acabar estos segundos entrenamientos libres en el GP de Canadá.

Sainz fue 13º

Por su parte, el otro piloto español de la parrilla, el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) acabó la segunda sesión de entrenamientos en la 13ª posición.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al acabar esta FP2, Sainz se quiso fijar en el aprendizaje que han podido dar los libres de este viernes de cara al resto del fin de semana: "Viernes raro, no ha parado de llover. Hemos podido poner el slip, la rueda intermedia, y al final en vez de ir a por una vuelta rápida hemos intentado estar en pista en todas las condiciones posibles para intentar aprender en qué condiciones y en qué neumático hay que estar en cada momento porque parece que el resto del fin de semana va a ser como los libres 1 y 2, toda esa información que hemos recopilado hoy esperemos poder aplicarla mañana y el domingo".